AI掃拖機器人絕美純白機時尚登場　自駕級避障感知你的理想生活

▲放著不管它，就能把家居變得潔淨的掃拖機器人，讓現代人回到家可以少一事，有更多時間追求美好生活。（圖／品牌提供，以下同）

科技中心／台北報導

每天都有做不完的家務事，請出神機來保家庭和平也是很合理的事，自從「三機救婚姻」的說法在網路上流傳開來後，讓地方人妻、媽媽都直呼「真的很重要」，其中家庭必備之一掃地機器人，更是讓懶人們離不開的神隊友，買了後紛紛大喊「回不去了」、「完全不會後悔」、「絕對是最棒的發明 後悔沒早點買」。隨著掃地機器人不斷升級，進化到可以拖地，甚至出現自駕級避障功能，功能越做越強大，在居家清潔挑起大梁之外，高科技也高顏值，外觀越來越美型，符合女性心中對時尚的要求，還可以像傢飾一樣，改變家中的美感氛圍，營造質感生活，打掃前、打掃後都有好心情，真的用過就離不開了！

現代人追求省時省事省力，下班回家已經累到無心做家事，最需要便利的智能家電來支援生活，被大推值得入坑的掃地機器人，開關一按下，放著不管它就能走到哪、掃到哪，吸走地上的灰塵、毛髮，方便實用，解決了每一天的打掃煩惱，一天掃兩次都不是問題，隨時可以維持家中清潔，光著腳走路也不怕髒。

但掃地機器人也有不少問題，使用前得先清空地上障礙物，防止機器人撞來撞去，甚至被絆住，連自己也要迴避，顯得更為疲憊，而除了高規格的AI掃地智能外，掃地機器人的外觀也變成許多人評估的選項之一，想要有強大的避障功能也希望能兼備美麗的外型，讓掃地機器人不論是使用還是擺放都能融入家庭，成為理想的居家生活的一環。

▲掃地機器人的實用性高，解決打掃煩惱，也讓民眾對機器人的智能化有更多期待。

做為家庭必備好幫手，民眾挑選掃地機器人不只在乎清潔力，對於智能化的要求也增高，而市面上掃地機器人的型號選擇多，功能單一或多合一的都有，隨著技術提升，廠牌之間各自比拼核心優勢，以路徑規劃技術來說，光是辨別哪些地方走過、哪些沒走過還不夠，掃拖機器人品牌科沃斯ECOVACS新上市的DEEBOT T10 Family，更是用上了自動駕駛級AI芯片，並搭載專用的AI處理器，同時具備TrueMapping 2.0搭配航天級dToF導航技術，不僅擁有10公尺探測範圍，建圖速度更是提升4倍，精準地為居家空間全局規劃，讓清潔零死角，清掃更有效率。

▲▼ECOVACS不斷精進，全新T10 Family系列搭載全新五大功能，採用革新AI技術，達到頂級規格效能。

此外，一般使用掃地機器人都有擔心走路時被絆倒，或是怕它被物件困住纏繞，還要費心去拯救的經驗，DEEBOT T10 Family則是好比一台「無人車」，會自動避障找路，主要在於採用AIVI™3.0技術，搭載人工智能合成新視覺識別技術，這雙「眼睛」讓機器人可以精準辨別家具、人形等18種物體，當遇到障礙物，如拖鞋、襪子、電線、椅子，能夠輕鬆靈活的自動避開，在屋內暢行無阻地清潔，行走由如入無人之境，就像家人般自然的融入居家生活，AIVI™3.0的強大避障功能，替你帶來高品質居家環境。另透過全客製化打掃排程APP，還可享受清潔客製化、預約清掃等智能體驗，如果家中隔間多或有不同樓層，可進階管理存多張地圖，並自訂需要清潔的特定區域，強大的自由編輯功能，讓你隨著心情擺放家具、物品，讓掃地機器人。

▲DEEBOT T10 Family可以更快辨別家具、人形，自動避開物件。

▲連基座都美的高顏值掃拖機器人，不再只能存放在家中小角落，更能融入居家生活。

純了超高科技頂級避障功能，美觀也是不可少的，DEEBOT T10 Family打造「家電時尚美學」，全機以純白色設計，機器人本體為特殊鋼琴烤漆亮面，基座則採用霧面銀白色，突破以往白色系家電的單一外表，讓家電也不只是家電，簡約純白系全機、霧面銀白色基座，實用兼具時尚美型，可以當作居家配飾直接擺放出來，提升空間視覺美感，讓家庭生活充滿質感又愜意。

智能清掃可以為掃地機器人加分，但基本的清潔能力強不強仍是選購重點，以DEEBOT T10 Family這款掃拖機器人來說，除了具有3000Pa大吸力，雙邊刷快速聚攏灰塵，全面覆蓋邊邊角角，再加上OZMO™ Turbo 2.0旋轉加壓拖地系統，4重深度清潔系統，掃、捲、吸、拖一次滿足，多功能基座也具備自動回洗拖布、兩小時熱風烘乾、一鍵自動清除，就像真人清潔打掃一般，完全不需要自己親自動手，省下更多時間外，更是擁有簡約時尚外型，讓想追求美好小日子的你，帶著DEEBOT T10 Family走入生活中，打造高質感居家空間。

母親節特惠在這裡>>https://momo.dm/q2nmi7