【廣編】全國電子進駐微風南山　將3C多元體驗帶入時尚生活殿堂

▲全國電子微風南山店開幕，名媛關穎（中）擔任剪綵開箱嘉賓。

圖、文／全國電子提供

全國電子於10月28日進駐台北市信義區百貨指標微風南山，將3C帶入時尚生活殿堂，開幕請來時尚名媛關穎擔任剪綵開箱嘉賓，她非常驚艷大讚：「我們家很多東西都在全國電子買的，以前是覺得他們揪感心的服務很打動我，現在，他們商品多元化，又有很多互動體驗區，看到那麼多美型時尚家電品牌，這就是我喜歡的3C時尚百貨，之後可以帶家人來一一探索玩味，還能串連家人情感，是很好的愛家行動。」

全國電子微風南山時尚奢華新店裝，精心設計了許多打卡亮點，從入口處的法式沙龍櫃台就超乎想像的唯美時尚， 3C數位體驗特展示Intel斥資百萬打造Intel® Evo™ 3D動態展桌，採用最新LED呈現360度動態影像設計，提供消費者科技兼藝術的創新感官體驗；展桌上展示最新推出的Intel® Evo™認證筆電，強調體積輕薄、高續航、快充與快速反應等，幫助人們提升全方位日常辦公學習效率，另外，即日起至11/4全球首款17.3吋可摺疊OLED筆電同時也在全國電子微風南山店快閃陳列一週。

全國電子首家信義區百貨店「微風南山店」更是推出一連串開幕慶活動，全館家電9折外，加入微風積點禮遇會員，單筆消費滿10,000元贈酬賓點數5000點，加碼回饋單筆消費最高可獲得象印厚釜電子鍋等滿額豪禮，全館消費發票單筆滿1,000元即可參加滿額抽活動，Samsung洗脫烘洗衣機等家電豪禮等你帶回家。另祭出限量超殺優惠商品，如惠而浦W Collection蒸氣除菌洗瓦斯乾衣機和MacBook Pro 14等，快趁開幕慶將時尚3C家電一起帶回家。