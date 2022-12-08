賴清德參選黨主席　柯建銘「沒有懸念」：民進黨傳統就是聯合作戰

▲副總統賴清德。（圖／翻攝賴清德臉書）



記者杜冠霖／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗，總統蔡英文請辭黨主席職務，中常會7日通過將在下周12月12至16日開放黨主席補選登記，被視為「儲君」人選的副總統賴清德在多方勸進下，8日上午致電蔡英文，報告參選黨主席的決定。對此，民進黨團總召柯建銘表示，若由賴清德接黨主席，大家都沒意見。民進黨傳統上都是選總統的人兼黨主席、聯合作戰，迎接新的開始。

柯建銘表示，民進黨傳統上都是選總統的人兼黨主席，國民黨也是如此，「不然朱立倫要幹嘛？」柯表示，民進黨傳統就是聯合作戰，且鄭文燦也宣布支持，這沒有什麼好爭的，1月13日立法院就會結束、15日黨主席投票、18日公告，「能夠趕快完成，對我們來講這也是比較好的安排。」

對於黨主席人選，柯建銘指出，沒有什麼懸念是他（賴清德），上次還有游盈隆跟卓榮泰，這次應該是沒有了，2024年很快就會到，對民進黨來說是非常嚴峻的挑戰、新的開始，也是本土政權延續新的責任。

柯建銘指出，賴清德接黨主席，大家都沒意見。未來一年法案要靠賴清德溝通，且立委也要選舉。以讓國會過半為目標，後來變化是後面事情，現在面臨一個新的開始，2018年也差不多是這樣的狀況。

