「只信任經歷過挫折的團隊」　鄭運鵬曝支持賴清德選黨主席關鍵

▲賴清德宣布決定參與民進黨黨主席補選，鄭運鵬點出支持賴清德的關鍵。（圖／翻攝鄭運鵬臉書）

記者江采蓁／綜合報導

副總統賴清德今（8）日上午宣布決定參與民進黨黨主席補選，並已向總統蔡英文報告這項決定。對此，民進黨立委鄭運鵬在臉書發表看法，指出賴清德曾經在2018年後經歷過政治低潮期，而挫折會讓人更強大，「所以我支持他承擔這個敗選轉型的黨主席責任！」

賴清德下午透過臉書表示，自己和大家一樣，深愛著台灣這塊土地，因此，經過向黨內民主先進、同志進一步徵詢，並獲得支持後，稍早已向總統報告，決定參與民主進步黨此次的黨主席補選。

對此，鄭運鵬晚間也於臉書發表對於賴清德參選黨主席的看法，他指出，台灣的政治基本盤，南北、東西、本島離島都有不同，也有到現在還沒有發生過政黨輪替的地方，這是很現實的問題，對於敗選的民進黨來說，這是真實的困境，如果這個轉型期的黨主席和團隊，是只有在優勢選區習慣勝選的成功者，即使他們天縱英明、禮賢下士，也是會陷入資訊來源和生命經驗上的盲點，他補充，這對剛勝選的國民黨來說也是適用的。

鄭運鵬表示，賴清德過去在台南的成功是無庸置疑，但對他來說，賴清德在2018行政院長任內和之後所經歷過的挫敗，和2019之後振作再出發的經歷，才是他信任的關鍵。他提到，這跟敗選後為什麼他會想帶兒子來看看爸爸失利後在做什麼，道理是一樣的，「挫折會讓人更強大，只要我們願意接受面對修正自己的失敗。」他強調，民主選舉，民進黨沒有資格不接受失敗，要扭轉頹勢，「我只信任經歷過挫折的團隊。」