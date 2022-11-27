不只陳紫渝「4大正妹里長全當選」！鄉民嗨喊搬家：整個里都變香

▲何芝寧（左）、陳紫渝（右）當選里長。（合成圖／翻攝何芝寧臉書、記者陳雕文攝）

記者施怡妏／綜合報導

2022九合一大選有許多正妹候選人出現，在村里長的選戰中，除了有「永和IU」封號的陳紫渝成功當選新北永和區永福里里長外，另外有3大正妹也成功當選，分別是「韓星級正妹」何芝寧、「最年輕的里長候選人」洪佩琦，以及同是永和區的「模特女神」紀詠心。

有網友在PTT發文「四大正妹里長全上，大滿貫！」恭賀正妹里長當選，「部隊集合天天去辦公室泡茶囉，幫忙清水溝」，接著貼出4名候選人的得票數。

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對此，不少網友嗨喊要遷戶籍，「新竹我來了，芝寧我來了」、「準備成立四大里長嘉義後援會」、「真的都很正，肥仔遇不到的那種」、「我也要這種美美的里長幫我服務」、「感覺整個里都變香了」、「有一個好可愛，想搬家了」、「我要搬家了，芝寧等我過去泡茶」、「草屯的街上看過本人，真的正」。

▲洪佩琦（左）、紀詠心（右）當選。（合成圖／翻攝洪佩琦臉書、紀詠心提供）

有「最美里長候選人」、「永和IU」封號的新北市永和永福里長候選人陳紫渝以67票的差距勝選。另外，同是永和區的新廍里候選人紀詠心，則是以131票的差距勝選，紀詠心現年27歲，身高168公分，18歲時因緣際會參加選拔賽，成功踏進凱渥模特兒圈並簽入經紀公司，入行至今近10年，毅然決然離開伸展台參選里長服務鄉親。

「韓星級正妹」何芝寧參選新竹市東區埔頂里里長，以超過60％的得票率，成功當選，讓不少支持者樂壞。今年只有23歲的洪佩琦，參選南投草屯鎮敦和里里長，以1599票、得票率41.52％成功當選，成為「最年輕的里長」，她也在臉書上感謝願意支持她的鄉親朋友，「一定會好好把握這次機會，做好該做的事，讓敦和更好！」

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