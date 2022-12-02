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最美里長陳紫渝「強吻照」好甜！IG笑喊：熊寶喜歡　粉絲激動了

▲▼ 。（圖／翻攝自Instagram／zihhuuc）

▲陳紫渝貼出「強吻熊寶」的照片。（圖／翻攝自Instagram／zihhuuc）

記者曾筠淇／綜合報導

「最美里長」陳紫渝創立粉專至今，已累計近15萬人追蹤，本來她的IG是私密帳號，結果昨（1日）晚突然開放，瞬間讓大批粉絲湧入並追蹤。不少網友成功追蹤陳紫渝的IG後，也好奇翻找過往貼文，結果其中一張「強吻狗狗」的照片，就意外掀起討論。

陳紫渝的IG改設定為公開帳號後，截稿前已累計5.3萬粉絲。她的IG帳號有9篇貼文，大多與生活相關，而7月9日，她就貼出4張照片，第一張是自己的美照，第二張是雙手緊抱狗狗的照片，第三張是親吻狗狗的照片，最後一張則是「我強吻熊寶且熊寶喜歡的模樣」。

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這則貼文曝光後，不少粉絲都湧入留言區表示，「也是我愛你的模樣」、「你養狗，我養你」、「放開那隻狗，我來」、「汪汪」、「哈老婆又在跟狗玩了，今天還是我煮飯吧」、「下輩子當狗」、「其實我的小名就叫熊寶」、「下輩子想投胎成狗」、「給各位介紹一下，第一張是我老婆」。

此外，陳紫渝也曾在限時動態貼出狗狗的照片，分享自己的日常生活、與愛犬的互動，甚至連選舉的海報，也不忘在右下角放上狗狗的圖片，開玩笑說「拜託大家幫忙我媽咪」。選前她也曾在臉書粉專貼出3隻毛孩的照片表示，「大家早安，和大家介紹我的三位小小助選員，熊寶&泰迪&珍珠」，不過貓咪只是服務區的小常客，不是她養的。

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