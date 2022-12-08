修訂活魚運搬船管理辦法出爐　漁民批擾民增成本醞釀抗議

▲抓石斑魚。（圖／民眾提供，下同）

記者陳崑福／屏東報導

農委會漁業署(7)日公佈新修訂「漁船運搬養殖活魚管理辦法」，要求養殖漁民及活漁運搬船業者在石斑魚出口前，必須出示1個月內的檢驗報告，運搬船業者在抓魚前14天必須再做一次檢驗，確定魚體符合規定；由於漁民認為，一個漁池有的必須抓4、5次，且時間超過1個月才能抓完，「同一個漁池未抓完必須重新檢驗，根本是擾民」，不但不合理，也提高漁民成本，醞釀到漁業署抗議。對此，漁業署相關人員還未做出回應。

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受大陸先前禁止台灣石斑魚輸往大陸影響，漁業署修訂活魚運搬船管理辦法，並在1個多前邀邀集漁會、養殖業者及活漁搬運業者參加。

會中有人向漁業署長反映，一個養殖漁池的魚，不可能一次抓完，有的要4、5次，時間可能超過1個月；既然在第一次抓魚時已通過檢驗，魚又未抓完前，也不可能放養新的魚苗，會被大魚吃掉，為何超過1個月還要再檢驗，根本是擾民；且每次檢驗，中央畜產會要收費檢驗魚體之孔雀綠、氯黴素、硝基呋喃代謝物及結晶紫等4類檢驗項目，合計費用要7950元，增加漁民成本，也很不合理。

當時主持會議的長官未做回應，卻直接公佈實施，由於怕影響選情，不敢在選前公佈，並於6日通知漁會、漁民及業者，7日就公佈實施，這項措施，不切實際，又增加漁民養殖成本引起漁民反彈，醞釀到漁業署抗議。