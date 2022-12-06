屏東縣府衛生局抽驗應景冬至食品+火鍋料　檢驗結果出爐

▲屏東縣政府衛生局抽驗湯圓、火鍋料 。（圖／記者陳崑福翻攝，下同）

記者陳崑福／屏東報導



屏東縣政府衛生局為維護民眾冬至節慶食用湯圓及火鍋料安全衛生，近日至轄內餐飲店、觀光夜市、超市賣場、製造業等場所進行稽查及抽驗，共計抽驗47件，檢驗結果皆符合規定。

衛生局表示，這次抽驗品項計有甜湯圓、八寶豆、紫米圓及米血糕、魚丸類、凍豆腐、韓式年糕等火鍋料，檢驗項目有防腐劑、規定外色素、順丁烯二酸、漂白劑、硼酸及其鹽類、過氧化氫等。

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衛生局提醒，民眾購買湯圓、配料及各式火鍋料應留意色澤、氣味與新鮮度，並選購信譽良好廠商製售食品，更要注意產品包裝標示資訊(如:品名、內容物、食品添加物名稱、有效日期、營養標示及製造廠商等)，拒買來路不明食品，選購後應適當保存(冷藏攝氏0-7℃，冷凍攝氏負18℃以下)或儘早食用完畢，以防止細菌滋生或產品劣變。

另市售湯圓大多由糯米所製成，黏性高不易消化，應細嚼慢嚥進食，尤其年長者及幼童應由家人陪伴食用，以避免造成食道哽塞或消化道不良等風險，胃腸機能較差者應適量食用或搭配蔬果以達飲食均衡。

本次抽驗結果公佈於屏東縣政府衛生局網站，民眾可逕至該網站參閱 (http://www.ptshb.gov.tw/Default.aspx)。