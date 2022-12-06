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社會 社會焦點 保障人權

誤信高薪徵才廣告　擺攤夫妻遭囚虐打45天！明仁會主嫌交保

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊第一隊6日宣布破獲徵才詐騙案，竹聯幫明仁會涉嫌在IG限動刊登高薪徵才廣告，民眾上門應徵卻遭拘禁，證件及存摺金融卡遭搶走淪為詐騙集團人頭戶；一對在花蓮生活擺攤的夫妻檔因經濟陷入困境北上應徵，卻被囚禁在北市萬華區商旅內，黑幫成員甚至以電擊棒、拳腳毆2人長達45天，所幸被害人趁黑幫小弟睡著才逃離虎口，警方事後循線逮捕明仁會幹部陳姓男子（27歲）及共犯4人到案。

▲警方逮捕涉嫌拘禁夫妻檔的竹聯幫明仁會陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

▲警方逮捕涉嫌拘禁夫妻檔的竹聯幫明仁會陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

刑事局指出，陳嫌與詐騙集團合作，在2021年5月透過IG刊登「高薪無須工作經驗、工時彈性」等不實廣告，以日薪4-5千元新台幣誘騙民眾上門應徵，被害人夫妻檔去年上門應徵，卻因此被囚禁在萬華區商旅內。

▲警方逮捕涉嫌拘禁夫妻檔的竹聯幫明仁會陳姓主嫌。（圖／記者張君豪翻攝）

2人遭黑幫搜刮提款卡、存摺，並被限制行動自由，過程中陳嫌甚至教唆小弟毆打2人就範，之後因該商旅曾被警方臨檢，為規避查緝，陳嫌將被害夫妻轉移到新北市林口區套房內拘禁。

直到新北市中和警分局偵辦詐欺案，發現兩夫妻帳戶內有多達5百萬元被害人騙匯款項進出，警方研判案情有異，約談被害人夫妻到案後，再根據他們當初的求職聯絡方式，循線鎖定竹聯幫明仁會陳嫌等人涉案，刑事局11月21日展開行動，在北市中山區某出租套房內逮捕陳嫌，並當場查扣手機4支、人頭提款卡3張、黑莓卡1張、筆電1台等贓證物。

警方偵訊後依違反恐嚇取財、妨害自由、傷害、詐欺、組織犯罪防制條例等案移送新北地檢署偵訊，檢察官複訊後裁定陳嫌10萬元交保候傳，其餘涉案共犯3萬元交保。

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