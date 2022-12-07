蘆洲角頭假冒台聯黨主任　放高利貸、暴力討債什麼都幹

▲刑事局會同北市特勤隊攻堅逮捕蘆洲區角頭林鴻國。（圖／記者張君豪翻攝，下同）

記者張君豪／台北報導

刑事局偵四大隊7日宣布蒐報橫行新北市蘆洲地區的地方角頭林鴻國涉嫌聚眾街頭滋事，並接受金錢委託處理感情糾紛，對弱勢計程車司機放高利貸等不法情事，經查林鴻國對外自稱是台聯黨部主任，檢警行動前還慎重向台聯黨團查證，黨團駁斥林嫌是「冒牌貨」，警方收網逮捕林男及幫眾等共7人到案，並起獲道具長槍、電擊棒、大砍刀等凶器。

刑事局日前獲報蘆洲角頭林鴻國（55歲）經常聚眾滋事，暴力押人等情資，會同桃園縣警龜山分局、北市警刑大偵八隊、松山、中山、萬華分局、花蓮縣警刑大偵一隊共組專案小組，報請新北地檢署洪股檢察官李冠輝指揮偵辦。

檢警調查，發現對外自稱台聯黨部主委的林男以黑幫大哥自居，甚至接受某位感情受挫的江男委託，以每天收10萬元走路工，派遣8名小弟遠赴桃園市龜山區江男前女友現任男友住處潑漆、砸毀監視器、大門，小弟活動兩天輕鬆賺進20萬，導致被害人心生畏懼，無奈報警。

另外林嫌還以俗稱「日仔會」高利貸放款給經濟弱勢的計程車年邁司機，往往被害司機僅商借1-20萬元，數月後便得還款數倍，根本無力償還，檢警懷疑林男有派幫眾暴力討債押人情事。

專案小組在今年8-9月間，持新北院檢核發拘票、搜索票赴新北市五股工商路林男堂口逮捕林嫌及6名幫眾，當場查扣道具長槍，手銬、腳鐐，電擊棒，棍棒及40名被害人借據、本票及犯罪用手機，警訊後依觸犯刑法恐嚇、妨害自由、組織犯罪條例移送新北地檢署偵辦，檢察官複訊後裁定林男10萬元交保候傳。

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