警政署長秀數據：今年黑幫鬥毆少3成　關鍵2條刑法修正生效

▲警政署長黃明昭7日在刑事局說明警方掃黑、阻絕聚眾鬥毆成效。（圖／記者張君豪攝）

記者張君豪／台北報導

警政署長黃明昭拚掃黑，連續3天赴刑事警察局督軍；黃明昭今天視察刑事局掃黑成果時表示，「民眾最感到不安、痛恨的，就是街頭聚眾鬥毆、滋事等暴力事件，這些事件常有黑道幫派成員涉及，動輒糾眾砸車、競速押人、甚至嗆警」，並以刑事局偵四大隊查獲新北市蘆洲地區林姓角頭於街頭聚眾滋事，造成地區不安，以及高雄市前天發生7車前後包夾砸車押人等案為例。

黃明昭強調，自今年6月上任以來，對於嚴重聚眾鬥毆案件，要求各警察機關強化警員現場蒐證能力，對重複犯罪黑道幫派案，則協調管轄地方檢察署檢察官聲請羈押；如法院未准押者，亦建請地檢署命涉案黑幫分子，需向管轄分局偵查隊報到，由偵查隊同仁嚴加告誡。

另外針對重複性鬥毆分子，也要求管轄警察機關，透過家庭或公司的訪問加以約束，以達到防制的效果。黃明昭也特別感謝全台各地檢署的支持。

警政署更秀出數據顯示：警方針對具幫派背景或重複參與街頭鬥毆者，蒐報結構性組織犯罪事證，今年迄今已蒐報338人，對該黑幫所圍事、投資經營之營業場所，亦運用第三方警政策略，以行政檢查方式斬斷不法分子金源、壓制犯罪者之氣焰，確保社會秩序與國人生活安全。

警政署實施強力打擊，配合刑法149、150條修法「聚眾鬥毆致人於死或重傷者，在場助勢之人， 處五年以下有期徒刑」、「在場助勢之人處六月以下 有期徒刑、拘役或八萬元以下罰金；首謀者， 處三年以下有期徒刑。」

警政署指出，與未修法前相比，黑幫鬥毆發生數減少了3成左右。警政署強調，對於黑道幫派涉及聚眾鬥毆、妨害秩序等類暴力案件，絕對從速、從嚴偵辦，維護警察同仁執法尊嚴，淨化社會治安環境。

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