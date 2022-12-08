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網紅「烏鴉」涉恐嚇取財500萬　拼鮮水產：盼司法揪幕後黑手　

▲時任信義警分局長的范織坤曾與涉黑網紅烏鴉合照，引發警黑一家親質疑，警方決定執法以正網紅亂象。（圖／翻攝YouTube）

▲時任信義警分局長的范織坤曾與涉黑網紅烏鴉合照，引發警黑一家親質疑，警方決定執法以正網紅亂象。（圖／翻攝YouTube）

記者唐詠絮／彰化報導

百萬網紅直播主「烏鴉」陳柏融今年8月間涉嫌向「拼鮮水產」李姓業者恐嚇取財，索討「洗白」費用500萬元， 彰化刑大反黑組介入偵辦，原定今天上午應前往彰化地檢偵查庭應訊，卻因昨天發生堵「蘭小明」強迫拍攝事件，遭到大安警方拘提，李姓業者說，手上的證據會說話，「相信司法一定能揪出幕後黑手，還給我公道。」

「烏鴉」與「拼鮮水產」的爭議發生在今年4月間，拼鮮販售德國專利台灣製造鍋具，網紅「蛋塔」首先踢爆鍋具其實是在大陸加工進口，後來拼鮮出具生產證明及SGS檢驗證明駁斥，並強調「正派經營」，絕對不容許外界抹黑造謠。

「拼鮮水產」9月份也po出相關的對話影片，控訴「網紅拍攝拼鮮鍋具抹黑影片，交由蛋塔爆料，烏鴉再於 8月1日晚上到拼鮮，說是要幫忙拍攝洗白影片，並要幫竹聯幫大哥討債500萬出來擺平」，而他控告「烏鴉」陳柏融的案子，彰化檢警正在偵辦中。

▲時任信義警分局長的范織坤曾與涉黑網紅烏鴉合照，引發警黑一家親質疑，警方決定執法以正網紅亂象。（圖／翻攝YouTube）

▲「拼鮮水產」李姓業者報警提告陳柏融涉嫌恐嚇取財。（圖／翻攝自拼鮮水產）

台北市大安警分局接獲網紅「蘭小明」李姓民眾報案，遭「烏鴉」率眾持手機圍住拍攝並將該段影片上傳YouTube，致李男心生畏懼，調查再發現烏鴉今年8月1日對外自稱竹聯幫仁堂成員，且曾涉入拼鮮公司恐嚇取財案；不僅如此，烏鴉還利用自己網紅身分當作掩護，上前與時任信義警分局長范織坤合影，營造「警黑一家親」的不實訊息，昨天在台中遭到拘提，北檢複訊後以3萬元交保。

彰化地檢原定上午召開偵查庭傳喚陳柏融到案說明，但因陳昨日被拘提而缺席；李姓業者說，手上的相關影片或照片證據都有，到底是誰在搞鬼，相信司法一定能還給他公道，揪出幕後的那隻黑手。

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