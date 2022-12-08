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體脂12%！大肌肌男神被爆「激戰片」外流　女粉集體崩潰

記者黃翊婷／綜合報導

日本「肌肉男神」mett0606自稱身高180公分、體重70公斤，體脂肪率只有12％，他經常在推特、IG大秀好身材，近日卻驚傳性愛影片外流，引發粉絲兩派意見熱議。

推特肌肉男神驚傳性愛影片外流。（圖／翻攝自Twitter／mett0606）

▲mett0606經常分享自己的身材照片。（圖／翻攝自Twitter／mett0606，下同。）

推特用戶mett0606擁有47.6萬名粉絲，IG也有8.8萬名粉絲追蹤，他自稱身高180公分、體重70公斤，體脂肪率只有12％，雖然過去十分瘦弱，但經過嚴苛訓練，終於練出一身結實肌肉，他經常在社交平台分享照片或影片，大秀好身材，也會透過電子檔案販售的方式，將自豪的身材特寫照片賣給粉絲。

推特肌肉男神驚傳性愛影片外流。（圖／翻攝自Twitter／mett0606）

▲mett0606自稱體脂肪率只有12％。

不過，近日mett0606被爆出性愛影片外流，一度讓部分粉絲相當崩潰。mett0606在中國也有擁有高人氣，還被稱為「mett老師」，性愛影片外流之後，粉絲們分成兩派意見熱議，一派人決定不再追蹤訂閱；另一派人則認為，mett0606原本就有在經營OnlyFans，也會推出一些「成人內容」，那些高喊崩潰的粉絲只是盲目將自己的標準套在別人身上，根本沒有實際好好了解過mett0606。

而對於性愛影片爭議，由於mett0606從來不露臉，本人也尚未做出任何回應，影片的真實性仍有待考證。只是在mett0606推特最新PO文底下，仍有不少網友留言提及此事，還有瘋狂粉絲趁機表白，「老師請和我做」、「想埋胸」、「馬上魂穿（靈魂穿越）櫻花妹」。

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