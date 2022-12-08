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被台灣公部門封殺！他一翻「小紅書4.9顆星」震驚　真實評價曝光

▲小紅書。（圖／記者周亭瑋攝）

▲上面有許多美妝、穿搭、攝影的教學影片。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

抖音、TikTok（抖音國際版）及小紅書，日前被列為「危害國家資通安全產品」，公部門資通設備及所屬場域已限制使用。消息引起譁然，就有網友發現，小紅書在APP Store中，評價高達4.9顆星，不禁好奇「到底是幹嘛的？」而這番話也掀起熱烈討論。

網友在PTT發文直呼，眼看政府出手處理抖音、小紅書，加上周圍不少年輕人都有在玩，讓他忍不住好奇，便逛了一下小紅書，「不知道有什麼好玩的，也就一堆奇奇怪怪的文章和影片，但看APP Store評論竟然4.9，有鄉民在下載的嗎？」

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事實上，類似話題在PTT討論不斷，一派鄉民直言，真的蠻好用的，「有用，看做菜超方便」、「美術相關的東西滿多的」、「會看，料理、佈置可以參考」、「那邊確實有很多比鄉民叫囂來得有深度的討論，學習進修、藝術鑑賞、旅遊等」、「超多漂亮小姐姐美妝教學嘻嘻」、「裝潢好用+1」、「很多穿搭、食譜、擺設可以參考，其實還不錯，一開始是為了創作靈感而看的，現在頁面充滿可愛貓狗跟食物」、「主要拿來看可愛貓狗」、「資料庫龐大內容很棒啊」、「小紅書好像都女生在用比較多，而且上面資訊蠻多的，可以學到不少東西」。

▲小紅書。（圖／記者周亭瑋攝）

▲小紅書擁4.9顆星的高評價。（圖／記者周亭瑋攝）

但也有不少人吐槽，「網紅、業配、內容農場集散地」、「中國網民對小紅書評價：嬌妻集中地，因為多講時尚、享受、流行和打扮，可謂是公主養成地」、「身邊沒人用」、「沒在用，跟抖音一樣垃圾」。

小紅書是中國知名社交APP，被稱為「中國版的Instagram」，用戶能分享美食、旅遊、美妝、時尚穿搭、室內設計、影視綜藝等各種內容，或者單純紀錄生活大小事，平台也透過大數據，挑選出年輕人最潮流、好用、新奇的熱門商品；簡單來說，就是利用網紅的力量，打造大型商城。

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