陳玉珍抱病出席國民黨團幹部選舉　走路須人攙扶、右手還插著針頭

▲陳玉珍抱病出席國民黨團總召及首席副書記長改選。（圖／記者蘇晏男攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團今（8日）進行總召及首席副書記長改選，日前突因病入住台大醫院的立委陳玉珍也特地現身投票；陳穿著一席黑色羽絨套頭外套，走路緩慢還須人攙扶，相當虛弱，其助理也透露陳的右手還插著針頭。

陳玉珍4天前在臉書透露自己住院消息，她說，一直以來，台金頻繁往返，台北立法院一早開會，金門婚喪囍慶儘可能參加；南北奔波，巡迴台灣金門鄉親的各地同鄉會。

陳玉珍表示，以為自己毅力很強，但是身體還是會抗議，跟去年4月一樣，有的指數超標幾十倍，同樣的，接受醫師的指令，乖乖的躺在醫院休養吧。

今日國民黨團總召及首席副書記長改選中午12時半在立法院舉行，由黨秘書長黃健庭擔任主持人，共30位委員出席，不過賴士葆因開票時才到場，所以共29人進行投票。

選舉結果上，總召僅尋求連任的曾銘宗，所以在黃健庭建議下，全體委員拍手通過，順利連任；而首席副書記長部分，由立委游毓蘭與立委林思銘爭取，最終結果為林20票、游8票、1張無效票。

此次出席投票委員有孔文吉、吳斯懷、李德維、林奕華、洪孟楷、翁重鈞、陳以信、陳超明、萬美玲、游毓蘭、謝依鳯、江啟臣、林為洲、徐志榮、張育美、陳玉珍、楊瓊瓔、廖國棟、鄭天財、魯明哲、吳怡玎、林思銘、林德福、馬文君、陳雪生、曾銘宗、溫玉霞、廖婉汝、鄭正鈐、賴士葆。