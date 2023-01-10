「超收稅收是行政失靈」　國民黨團挺高嘉瑜：蔡政府亂編特別預算

▲國民黨立法院黨團10日「稅收超收！行政失靈！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於蔡政府連續二年稅收超徵破4千億，國民黨立法院黨團10日上午召開記者會，認為政府財政部門稅收預估失準，根本有失專業，若以稅收超收與經濟成長率有關，實際上卻看到經濟成長率停滯，但稅收反而更高，超收的稅收與其被蔡政府亂編特別預算亂花，不如發現金給民眾。

總召曾銘宗指出，民進黨立委高嘉瑜在1月5日對外表示，政府稅收超收，是行政失靈，這證明民進黨還是有人願意講真話；普發現金6000元對於政府超徵的稅收只是杯水車薪。而所謂行政失靈，指的是蔡政府預估不準確、不專業。

曾銘宗進一步指出，前財政部長蘇建榮認為，稅收超收是經濟擴張的結果，不是行政失能，但這句話只說對一半。蔡政府執政以來，稅收超收與經濟成長率相比較，2019年稅收超收830億元，經濟成長率3.06%；2021年經濟成長率6.45%，超收稅收4327億元，超收25.6%；2022年經濟成長率為3.06%，但稅收超收高達4500億元，甚至會更高，超收達23.6%，顯然高嘉瑜所說的正確，超收稅收是行政失靈。

為此，國民黨團呼籲蔡政府檢討稅收估測模型，以及預算編列程序，才能更為精準，支援政府財政需求。國民黨團表示，會支持去年超收稅收發現金給民眾，主要是蔡政府亂編特別預算，特別預算常態化，錢根本沒有花在刀口上，不如還稅於民發現金1萬元，「但以後年度超徵稅收，全部用以償還既有債務，以健全政府財政」。