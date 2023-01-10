　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

「超收稅收是行政失靈」　國民黨團挺高嘉瑜：蔡政府亂編特別預算

▲國民黨立法院黨團10日「稅收超收！行政失靈！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

▲國民黨立法院黨團10日「稅收超收！行政失靈！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

對於蔡政府連續二年稅收超徵破4千億，國民黨立法院黨團10日上午召開記者會，認為政府財政部門稅收預估失準，根本有失專業，若以稅收超收與經濟成長率有關，實際上卻看到經濟成長率停滯，但稅收反而更高，超收的稅收與其被蔡政府亂編特別預算亂花，不如發現金給民眾。

總召曾銘宗指出，民進黨立委高嘉瑜在1月5日對外表示，政府稅收超收，是行政失靈，這證明民進黨還是有人願意講真話；普發現金6000元對於政府超徵的稅收只是杯水車薪。而所謂行政失靈，指的是蔡政府預估不準確、不專業。

曾銘宗進一步指出，前財政部長蘇建榮認為，稅收超收是經濟擴張的結果，不是行政失能，但這句話只說對一半。蔡政府執政以來，稅收超收與經濟成長率相比較，2019年稅收超收830億元，經濟成長率3.06%；2021年經濟成長率6.45%，超收稅收4327億元，超收25.6%；2022年經濟成長率為3.06%，但稅收超收高達4500億元，甚至會更高，超收達23.6%，顯然高嘉瑜所說的正確，超收稅收是行政失靈。

為此，國民黨團呼籲蔡政府檢討稅收估測模型，以及預算編列程序，才能更為精準，支援政府財政需求。國民黨團表示，會支持去年超收稅收發現金給民眾，主要是蔡政府亂編特別預算，特別預算常態化，錢根本沒有花在刀口上，不如還稅於民發現金1萬元，「但以後年度超徵稅收，全部用以償還既有債務，以健全政府財政」。

ET快訊
他破解50嵐菜單Bug！釣出店員曝「免費加料」點法
快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈
少女曬父親送小CK！網開酸「不是名牌包」　她淚崩
「糞管在客廳上面」他交屋前一刻崩潰了！內行臉垮：會瘋掉
快訊／182市道再奪命　22歲男騎士傷重不治身亡
林襄當眾被教練牽手「玩超開」　網驚：不會出事嗎？
快訊／下班注意！關渡橋爆車禍　馬路塞成停車場
快訊／王世堅、竹市議員黨內互打　民進黨中央發聲了
父留房給她！貸款快繳完「秒被哥哥趕」：我們一家要住

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

快訊／王世堅、竹市議員黨內互打　民進黨中央罕見發聲喊團結

快訊／立院三讀！脅迫兒少拍性影片關7年以上　持有也要罰

趙少康後第2人！張亞中明宣布參選2024總統　拋16字「救國宣言」

王世堅：竹市議員本應找出誰惡搞棒球場　「反倒開除我效率很高」

「超收稅收是行政失靈」　國民黨團挺高嘉瑜：蔡政府亂編特別預算

周玉蔻霸氣回嗆「我70我26吋腰」　怒批王世堅：摩鐵級的背骨咖

快訊／《性侵害犯罪防治法》三讀　設私密影像限制瀏覽機制

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

路邊聚賭！見警方查緝　阿公阿嬤跳起逃竄仍被逮

瞄準「台灣史上最有錢的一批人」　開箱中台灣最貴民宿

6歲來台德女嘆台灣教育　批學生好可憐、浪費時間

飲料店「跳舞免單」整人　妹滿臉困惑爸接手救援

霸道貓咪強咬衣角拖行「遛奴才」　奶音氣噗噗喵叫！網笑：快出場

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

被政治耽誤的綜藝咖？　王世堅自稱「野獸」：林智堅長得帥更適合

快訊／王世堅、竹市議員黨內互打　民進黨中央罕見發聲喊團結

快訊／立院三讀！脅迫兒少拍性影片關7年以上　持有也要罰

趙少康後第2人！張亞中明宣布參選2024總統　拋16字「救國宣言」

王世堅：竹市議員本應找出誰惡搞棒球場　「反倒開除我效率很高」

「超收稅收是行政失靈」　國民黨團挺高嘉瑜：蔡政府亂編特別預算

周玉蔻霸氣回嗆「我70我26吋腰」　怒批王世堅：摩鐵級的背骨咖

快訊／《性侵害犯罪防治法》三讀　設私密影像限制瀏覽機制

氣候變遷因應法通過　林伯豐提9大建議：徵收碳費應參考鄰國

快訊／麟洋配直落2擊潰日本頭號種子　重拾奧運金牌身手

快訊／苗栗前三灣鄉長貪汙逾1289萬　監察委員13:0通過彈劾

14家金控2022獲利衰退5成　僅第一金、華南金正成長

紅茶35+奶蓋10「=55元紅茶瑪奇朵」　他破解50嵐Bug！店員笑擊落

「肉品油脂高低」一次看！鯖魚比豬耳朵油　雞肉這3部位超肥

台中執法打擊「行人地獄」　16天取締184件「不禮讓行人」

台塑三寶看Q1營收比去年Q4下滑　台塑化估上半年油價偏弱

《平均地權條例》三讀　蔡英文：為年輕世代實現平等居住權益

小S扭水蛇腰秀41萬手環　懶理網酸「女兒說中文還是英文的愛你」

超療癒！美容師夾出耳內巨型粉刺 96秒巧手「勾、拉」網讚：太酥麻

政治熱門新聞

新北發錢了！「最多領3.5萬」資格曝光

桃園停水張善政遭罵爆！居民轟：推給中央

「爆乳田慎節」出席聯誼活動　驚爆已嫁　

張亞中明宣布參選總統！　拋16字「救國宣言」

《平均地權條例》三讀　炒房最重罰5000萬

誤用數字！王世堅向「非1450、網軍側翼」民眾道歉

王世堅怒嗆林智堅草包　新竹3議員籲黨紀處分

議員批高虹安1錯誤：牽連公務員清白

竹市黨部喊開除黨籍　王世堅：絕不抗辯

生不如死！內政部公布人口統計　台灣連3年負成長

「壹蘋新聞網」傳大量解僱逾50人

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

「根本沒繳6000元的稅」　他轟還稅於民「鬧劇」：台灣非共產制度

遭疑灌水棒球場工程款　高虹安曝原因

更多熱門

相關新聞

王世堅喊別再霸凌高嘉瑜　陳其邁重申1原則

王世堅喊別再霸凌高嘉瑜　陳其邁重申1原則

民進黨在九合一大選後三連敗，黨內檢討聲浪四起，最終將矛頭指向多次評論黨內問題的台北市立委高嘉瑜、議員王世堅，王世堅則喊話稱，他跟高嘉瑜都沒有做錯任何事或違反黨綱黨章，「我覺得不要再霸凌高嘉瑜」。對此，民進黨代理黨主席、高雄市長陳其邁今（10）日表示，任何言論包括黨員反映的意見，本來大家都會有不同的看法，我們都尊重，但希望在發言過程，應該基於事實做評論。

「被霸凌的一直是本土派」　美女醫曝綠營為何出現「高嘉瑜問題」

「被霸凌的一直是本土派」　美女醫曝綠營為何出現「高嘉瑜問題」

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

王世堅嗆她老　周玉蔻超怒：我腰圍26吋！

民進黨基層喊開除　王世堅：別再霸凌高嘉瑜

民進黨基層喊開除　王世堅：別再霸凌高嘉瑜

PTT批鬥民進黨擋平均地權　高嘉瑜打臉

PTT批鬥民進黨擋平均地權　高嘉瑜打臉

關鍵字：

高嘉瑜國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

輔大校花配合男友嘿咻「像屍體」

流水席人妻完結　未婚夫親曝真實年紀

聽眾會客！「我在案發現場」見面會開放報名

大葉大學驚爆掏空校產　6000師生沒飯吃

小甜甜遭假閨蜜出賣！　與女教友對話曝光被捅刀

6000元定調3管道發放！全台逾3.25萬台ATM備戰

即／新莊情侶燒炭雙亡！房東開門嚇壞

丟丟妹「臉全變了」！鐵粉看傻：別整成塑膠

小A辣驚傳分手！5年男友：妳值得更好的

研究「穿襪子愛愛」更容易高潮　泌尿醫提3點說話了！

當自己家！房客大改造　對比太驚人

狂打7劑！他4張防疫險「到期壓線確診」卯死了

小A辣認斷開5年男友：敵不過你的心魔

董仔自爆「性需求量大」老公無法滿足：自己解決很棒

超適合婚姻的三大星座！

更多

最夯影音

更多
五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD

五月天突指台下「你是頑童粉絲嘛」　女粉激動點歌..阿信：不要生氣XD
陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

陶晶瑩.李李仁赴美陪女兒過節　見她冷漠舉動..心碎：妳怎忍心？

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

Sandy挺8月肚「為美照下跪XD」　攝影大哥笑：叫吳宗憲找我

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

男玩彈珠遇打烊「99顆All in」　下秒10倍中獎...友嚇翻大叫

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

軟Q正妹花式打保齡球　先一字馬再wave起身！

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

全台房巿焦點，購屋天堂在哪?

專家帶看重點整理，全台房巿筆記起來，獵房行動掌握房巿風向，趨勢中擬定購屋大事。

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面