立委陳玉珍警官姊夫蔡其豪假「侍親」真監工　懲戒法院判記過兩次

▲蔡其豪被檢舉違法兼職，當時由監察委員紀惠容舉行記者會，之後並移送內政部。（圖／記者呂晏慈攝）

記者吳銘峯／台北報導

國民黨立委陳玉珍的警官姊夫、金門縣警察局金城分局偵查隊隊長蔡其豪，2019年5月間以「侍親」為由，申請留職停薪獲准，但卻被查出他實際上參與家族營造事業的監工，遭監察院調查，並被內政部移送懲戒法院議處。懲戒法院9日判決將他記過2次。

監察院去年2月間發布新聞稿，指稱接獲民眾陳情，民眾說出借吊車給時任蔡其豪夫婦之家族企業「海瑞營造股份有限公司」，結果吊車損毀，想要跟蔡其豪索討吊車賠償費，卻沒有結果；轉而向向金門縣警察局督察科陳情，結果督察科更以雙方沒有簽訂契約，完全不受理，最後只好找向監察院。

另外監察院也接獲陳情，也說為了趕工海瑞營造股份有限公司的工程案，租了快艇直接到達烏坵工作，事後卻發生工程款糾紛。而監察院一清查，發現這兩起事件發生期間，蔡其豪都以父母年邁，且母親罹患類風濕性關節炎，兩人生活亟需專人照顧，而以「侍親」為由，申請留職停薪獲准；但卻出現在相關工程糾紛中。

此外監察院調查時，蔡其豪證稱：「因為那是太太的公司，所以去看頭看尾……」、「監督工程是看頭看尾，沒領薪水。」但實際上發現蔡其豪還將戶籍遷往烏坵及租用當地民房，並幾乎全月都停留於烏坵，實際從事監督其太太家族事業承攬軍方營舍興建之工程，與申請留職停薪之事由不符。監察院因此要求警政署檢討改進，並議處相關人員。全案經由內政部調查後，移送懲戒法院議處。

懲戒法院於9日作出判決，合議庭認為蔡其豪「於留職停薪前，擔任金門縣警察局金城分局偵查隊隊長，不思以身作則為部屬之表率，而反覆從事與申請留職停薪事由不符之行為，並衍生糾紛，其行為足以讓民眾有警察機關及國家公務紀律鬆散之不良觀感，將導致公眾喪失對其職位之尊重與執行職務之信賴，而嚴重損害政府之信譽。」因此判決將蔡其豪記過貳次。可上訴。