國民黨團堅持先審「普發6000」特別預算　「拚政治就讓老柯來」

▲國民黨團13日黨團大會後記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

立法院本會期延會至今（13日），國民黨立法院黨團上午召開黨團大會，決議先審攸關普發6000元的特別預算。國民黨團總召曾銘宗說，去年中央政府總預算案１月28日通過，前年則是1月29日通過，若112年度總預算案1月20日或本月底三讀，沒有比較慢；國民黨團呼籲馬上審查特別條例預算，拚經濟、拚民生，給民進黨立法院黨團總召柯建銘拚政治。

國民黨團13日上午黨團大會後，舉行「112年度中央政府總預算立場說明」記者會，總召曾銘宗指出，行政院既然已把特別條例送立院，理由提到，全球經濟面對嚴峻挑戰，政府把穩定民生當最優先任務，政院發言人羅秉成今早又說預算送立院後，要快或要慢，要看立法院；為此，經過黨團大會後，為回應行政院全民拚經濟想法，同時又符合國民黨團發現金紓解民困主張，國民黨團一致決議先審特別預算條例，通過後趕快發現金。

有關總預算部分，曾銘宗說，國民黨團希望總預算案納入延會，盡快完成三讀，盼大概1月20日或月本底前完成審議；去年中央政府總預算案１月28日通過，前年則是1月29日通過，假設本月底或1月20日完成三讀，跟近年比，沒有比較慢，呼籲民進黨團不要抹黑國民黨團，至於拚政治，就讓「老柯」、民進黨去拚政治。

國民黨團書記長李德維表示，國民黨團一定會把特別條例預算案放在最優先，上周前曾銘宗已呼籲政院立即動作，其實可在年農曆年前發放現金，但民進黨的行政院動作已經慢了，還把球丟給立院，現在國民黨團接球，要求立即處理特別條例。