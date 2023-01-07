小三通首復航終踏上金門　與夫分離3年...人妻興奮「躍身擁吻」

記者林名揚、蔡怡萍／金門報導

等待近3年，兩岸小三通終於在今日（7）復航，由於旅客都在等大陸明日邊境全面解封免隔離，「金廈小三通專案」上午10點金門開往廈門的首發船「金瑞龍號」，只有幾名一般旅客，主要由金門縣長陳福海、金門縣委員陳玉珍等人象徵性搭乘，迎接台灣民眾返回金門，陳玉珍興奮表示，這也代表兩岸破冰的開始，希望金廈交流越來越旺、讓金門發展也越來越好。

▲等待3年，小三通於7日復航，民眾忍不住興奮地與許久未見的家人熱情擁抱。（圖／記者林名揚翻攝，下同）



預計中午12點，陳福海一行人搭乘「金瑞龍號」從廈門返回金門，而過程中只短暫停留廈門五通碼頭沒有入境。根據金門港務處統計，今日2航次總計共搭載87人進出港，等到明8日大陸大解封，登記金門-廈門來返的旅客有100多人。據金門縣政府截至昨6日整體統計，「金廈小三通專案」春節前登記人數，超過2千多位金門籍台灣鄉親、陸籍配偶搭乘返鄉專班。

▲上午出航儀式，縣長陳福海、立委陳玉珍等人象徵性地乘船前往廈門，迎接返金民眾。



出航儀式在上午9點20分揭開序幕，並有戰鼓舞獅熱鬧助陣，現場氣氛熱絡，搭船至廈門迎接返金旅客的縣長陳福海、立委陳玉珍等，以及在碼頭送行的邱太三、大陸委員會副主委邱垂正，每個人都笑容滿面、勾手搭肩前行，金門縣議會議長洪允典開心表示「今天是金門辦喜事的心情。」

而睽違3年，終於盼到與家人團聚的旅客，臉上喜悅幸福的表情藏不住，一見面就來個飛躍大擁抱，有夫妻直接在入境大門就深情獻吻，現場有許多等待迎接親友的民眾，每個人臉上都掛著期待與笑容，看見思念的家人更是忍不住大喊「很高興、太爽了！」，歡笑聲不斷，也讓3年不見如此溫馨場景的入關區，終於重新迎來人氣與展望。