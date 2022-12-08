連任國民黨團總召　曾銘宗：協助打贏2024總統大選　

▲國民黨團8日進行總召及首席副書記長改選，左起為立委謝衣鳯、曾銘宗、李德維、林思銘。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨立法院黨團8日進行總召及首席副書記長改選，現任總召曾銘宗順利連任，而立委林思銘當選首席副書記長。由於2023年是隔年總統及立委大選準備階段，曾銘宗也把下屆會期重心放在如何替國民黨贏得勝選。

國民黨團今天中午12時半在立法院進行黨團總召及首席副書記長改選，由黨秘書長黃健庭擔任主持人，共30位委員出席，包括抱病出席的陳玉珍，而賴士葆則只在開票時到場，因此共29人進行投票。選舉結果，僅曾銘宗角逐總召，所以在黃健庭建議下，全體委員拍手通過，順利連任；而首席副書記長部分，由游毓蘭與林思銘爭取，最終結果為林20票、游8票、1張無效票。

曾銘宗表示，他作為不分區立委，選舉並非他的強項，但未來一年，國民黨團會全力協助區域立委或從不分區轉選區域立委的同仁高票當選。曾也提到，1126地方選舉國民黨選得不錯，但總體票數仍少了55萬票，所以須努力地方仍非常多，因此未來黨團最重要的工作是協助打贏2024大選。

對於如何避免重蹈2020年國民黨大敗覆轍，以及贏得2024總統大選，曾銘宗說，相信黨中央會推出最好的、會贏的2024總統及立委的候選人，國民黨團傾全力輔選；2024大選關係到2300萬人民未來到底是戰爭還是和平，也關係到中華民國未來發展，國民黨團一定好好努力。

林思銘指出，未來一年重中之重是2024年選舉，國民黨團會團結，讓民進黨執政貪腐被全國百姓看到；立委身分跟黨團幹部一職是相輔相成，全力以赴就對了。

被問是否認為國民黨2024選舉會再次上演分裂戲碼，曾銘宗說，「我認為不會」，上次經驗讓國民黨受傷受害，刻骨銘心，相信國民黨的長官會記取教訓，一定會依照制度推出勝選的人。