　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算　藍營：輸不起的心態

▲桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算

▲桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算重審，但表決失敗。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對民進黨議員提出退回總預算、並於臉書重批張善政政見跳票說，桃園市議會國民黨團7日嚴正駁斥表示，民進黨的論點，不但否認及打臉鄭文燦市長8年來的施政，傷害民進黨支持者的感情，而且完全就是一種輸不起的心態，關鍵是張善政根本就還沒有上任，政見怎麼跳票，民進黨團惡意製造對立，未來後果自負。

市議會國民黨黨團總召徐其萬表示，不管藍綠市議員都是代表民意，也是一票一票選出來的，民進黨團動議退回112年桃園市政府總預算，在表決時，民進黨舉手贊成退回者僅有15人，而反對退回的國民黨及無黨籍共有27人，這就是大多數民意的展現，民進黨少數議員昧於事實，提出「急於通過預算，代表張的小內閣不熟悉市政」等各種謬論，令人貽笑大方。

執行長徐玉樹批評，過去7年審查預算民進黨沒有退回問題，今年市長一選輸，馬上就提退回總預算，這種舉動，就是一種輸不起的心態，明年的預算依規就是由執政的市府團隊編列，除了特殊狀況，例如2014年縣議會改制市議會，必須由新任市議員審查市政府預算外，通常是由當年的市議會審查通過，況且審查預算是民代的責任及義務，民進黨團主張退回預算不但違反慣例，也企圖塑造尚未上任市長政見跳票的印象，事實上，張善政的政見可以透過附帶決議及墊付方式，達到預算目標，根本不會有任何跳票問題，所幸國民黨嚴格把關，未讓民進黨的陰謀得逞。

「退回預算就是否定鄭文燦的8年施政」，市議員梁為超認為，民進黨團主張退回鄭市長市府團隊編列出來的112年預算，不但打臉目前尚未卸任的鄭文燦市長執政團隊，也說明民進黨團非常不可取的偏頗對抗思維，過去8年，國民黨雖然是在野黨，但始終理性問政，朝野才能保持一定程度的和諧，如果民進黨團不認清現實，無法掌握民意未來趨勢脈動，執意走對抗路線，國民黨團面對挑戰，不懼戰也不畏戰。

市議員詹江村抨擊，民進黨團動議退回112年度總預算，要張善政來編，但張善政還沒有上任，這一屆市議員也都尚未卸任，況且審查預算這是民代天職，無可卸責，如果退回預算，那蓋到一半的綠色捷運，相關預算能退回嗎？還有蓋到一半尚未開幕的總圖，以及中壢滯洪池、桃園航空城等，難道這些預算不需要持續嗎？選輸了又要擋又要退回預算，標準的無風度表現，民進黨如果到現在還是無法接受敗選現實，繼續無理杯葛，勢必遭到選民唾棄。

「杯葛鄭文燦市府自己編列的預算，會給人看笑話！」市議員黃敬平指出，審查預算不是民進黨說了算，昨天議場表決只有15席贊成退回，比黨團總席次還少！顯示民進黨團自己都有人「看不下去」，不想出席議會開議表決！請不要再睜著眼睛說瞎話了，難道民進黨團要扯鄭文燦後腿？還是認為鄭文燦的預算書也是抄襲來的？要一起撤銷？國民黨團的立場非常非常清楚！就是善盡為市民看緊荷包的職責！

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
快訊／分手Wendy！孫生首發聲
人夫被4嫩妹綁架　性侵長達12小時
離世前踏踏告別　媽換尿布見「同部位印記」淚崩
廖科溢遭控劈腿！承諾年底結婚卻娶女主播　前女友怒公開證據
快訊／魔獸驚喜現身！全場學生嗨了
誇張畫面曝！遊覽車硬擠台74線機車道　車主找到了
傳「高虹安副手是他」！20年專業　經歷藍綠四首長
快訊／北市信義區驚傳女子墜樓　無生命跡象

分享給朋友：

追蹤我們：

即時掌握政經新聞　快跳上ETtoday筋斗雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

美已提早交付「改良版」AGM-88反輻射飛彈　空軍：比美軍現役好

桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算　藍營：輸不起的心態

傳「高虹安的副手是他」　20年工務專業、經歷藍綠四首長

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

管碧玲憂民進黨選後抓戰犯　「2024連鐘擺也瞧不起我們」

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

遭民進黨酸恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇反擊：政治口水不理會

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

邱國正問藍委「吳怡農是誰？」　吳怡農稱「不奇怪」：部長很忙！

美已提早交付「改良版」AGM-88反輻射飛彈　空軍：比美軍現役好

桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算　藍營：輸不起的心態

傳「高虹安的副手是他」　20年工務專業、經歷藍綠四首長

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

管碧玲憂民進黨選後抓戰犯　「2024連鐘擺也瞧不起我們」

「全台灣只有你適合」　蔣萬安邀陳永德出任民政局長

遭民進黨酸恐嚇電話「自導自演」　王鴻薇反擊：政治口水不理會

繞路半小時「送心儀妹上班」　結局尷尬！哥們錯愕：300萬名車欸

台積電赴美設廠「技術外流」？　律師：有聽過美國人偷智慧財產嗎

友年薪90萬「扛房貸1000萬」　他酸哪來的勇氣？網見職業：穩爆了

王鴻薇下戰帖辯「核二、三延役」　吳怡農詫異：她沒跟侯友宜談過？

孫生首回應分手Wendy！　沉默一夜…收百則訊息曝近況：我也累了

中研院P3實驗室難重起　莊人祥：不影響防疫「有需求國防部可支援」

驚！「金馬御用男星」超商結帳報電話　回家後竟收訊息：可以加好友嗎？

軒尼詩打造「彩虹籃球場」現身南港　催出打卡新地標

他舉名日劇評吳怡農「change」口號　狠酸：知道自己在說什麼嗎？

建議王柏融做自己　陳文賓：打起來就是勵志故事

受傷Q松鼠不忘救命恩人 連續8「回家」討摸賣萌

政治熱門新聞

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

為插人馬與高虹安吵架？柯文哲火大怒譙卓冠廷

高虹安不妙了　林濁水驚嘆：新竹人瘋狂透頂

碩士遭撤　何勝豐：尊重學校不會申訴

呂秀蓮：3年不到300萬人背棄蔡英文

網傳「田慎節露乳舉牌」謝票？　露奶本尊說話了

館長被國民黨提告30次　怒轟側翼：你們在哪？

國安考量禁用中製軟體　公部門封殺抖音小紅書

國軍西點軍校畢女軍官洪琬婷申請退伍獲准　邱國正：尊重意願

恐嚇王鴻薇音檔曝光！男威脅「真的會開槍」　被問是誰秒掛電話

邱國正拋金句：我智商低、吳怡農是誰？

傳高虹安副手是他　經歷藍綠20年工務專業

快訊／徐國勇請辭獲准　內政部長由花敬群代理

快訊／賴清德快篩陽性！　前天才跟蔡英文開敗選檢討會

更多熱門

相關新聞

民進黨檢討敗選原因　本周開始辦3座談

民進黨檢討敗選原因　本周開始辦3座談

為檢討民進黨在九合一大選慘敗原因，民進黨上周成立「2022大選檢討小組」，由身兼中常委的桃園市長鄭文燦擔任召集人。據指出，民進黨本周開始將陸續舉辦地方主委、競選幹部、社會力百工百業等3場內部座談會，針對縣市首長、議員選舉狀況做全面檢討。

落入造神迷思！　綠委：不是「找什麼人坐哪個位置」　

落入造神迷思！　綠委：不是「找什麼人坐哪個位置」　

屢勸陳明通自動請辭國安局長　綠委：為人師表應求仁得仁

屢勸陳明通自動請辭國安局長　綠委：為人師表應求仁得仁

民進黨主席補選12月12日登記　明年1月15日黨員投票

民進黨主席補選12月12日登記　明年1月15日黨員投票

盼改變從嘉義開始　陳其邁：失敗從未擊倒民進黨

盼改變從嘉義開始　陳其邁：失敗從未擊倒民進黨

關鍵字：

桃園議會民進黨退回總預算國民黨團

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

快訊／男星無預警宣布結婚！

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

肯德基連續14天「買1送1」

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面