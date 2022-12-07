桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算　藍營：輸不起的心態

▲桃園換黨執政！民進黨主張退回總預算重審，但表決失敗。（圖／市議會國民黨團提供）

記者楊淑媛／桃園報導

針對民進黨議員提出退回總預算、並於臉書重批張善政政見跳票說，桃園市議會國民黨團7日嚴正駁斥表示，民進黨的論點，不但否認及打臉鄭文燦市長8年來的施政，傷害民進黨支持者的感情，而且完全就是一種輸不起的心態，關鍵是張善政根本就還沒有上任，政見怎麼跳票，民進黨團惡意製造對立，未來後果自負。

市議會國民黨黨團總召徐其萬表示，不管藍綠市議員都是代表民意，也是一票一票選出來的，民進黨團動議退回112年桃園市政府總預算，在表決時，民進黨舉手贊成退回者僅有15人，而反對退回的國民黨及無黨籍共有27人，這就是大多數民意的展現，民進黨少數議員昧於事實，提出「急於通過預算，代表張的小內閣不熟悉市政」等各種謬論，令人貽笑大方。

執行長徐玉樹批評，過去7年審查預算民進黨沒有退回問題，今年市長一選輸，馬上就提退回總預算，這種舉動，就是一種輸不起的心態，明年的預算依規就是由執政的市府團隊編列，除了特殊狀況，例如2014年縣議會改制市議會，必須由新任市議員審查市政府預算外，通常是由當年的市議會審查通過，況且審查預算是民代的責任及義務，民進黨團主張退回預算不但違反慣例，也企圖塑造尚未上任市長政見跳票的印象，事實上，張善政的政見可以透過附帶決議及墊付方式，達到預算目標，根本不會有任何跳票問題，所幸國民黨嚴格把關，未讓民進黨的陰謀得逞。

「退回預算就是否定鄭文燦的8年施政」，市議員梁為超認為，民進黨團主張退回鄭市長市府團隊編列出來的112年預算，不但打臉目前尚未卸任的鄭文燦市長執政團隊，也說明民進黨團非常不可取的偏頗對抗思維，過去8年，國民黨雖然是在野黨，但始終理性問政，朝野才能保持一定程度的和諧，如果民進黨團不認清現實，無法掌握民意未來趨勢脈動，執意走對抗路線，國民黨團面對挑戰，不懼戰也不畏戰。

市議員詹江村抨擊，民進黨團動議退回112年度總預算，要張善政來編，但張善政還沒有上任，這一屆市議員也都尚未卸任，況且審查預算這是民代天職，無可卸責，如果退回預算，那蓋到一半的綠色捷運，相關預算能退回嗎？還有蓋到一半尚未開幕的總圖，以及中壢滯洪池、桃園航空城等，難道這些預算不需要持續嗎？選輸了又要擋又要退回預算，標準的無風度表現，民進黨如果到現在還是無法接受敗選現實，繼續無理杯葛，勢必遭到選民唾棄。

「杯葛鄭文燦市府自己編列的預算，會給人看笑話！」市議員黃敬平指出，審查預算不是民進黨說了算，昨天議場表決只有15席贊成退回，比黨團總席次還少！顯示民進黨團自己都有人「看不下去」，不想出席議會開議表決！請不要再睜著眼睛說瞎話了，難道民進黨團要扯鄭文燦後腿？還是認為鄭文燦的預算書也是抄襲來的？要一起撤銷？國民黨團的立場非常非常清楚！就是善盡為市民看緊荷包的職責！