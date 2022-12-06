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諷吳怡農中看不中用　國民黨團提「舔唇脫序片」：非常精彩

▲左起吳怡玎、曾銘宗、國民黨首席副書記長謝依鳯。（圖／記者屠惠剛攝）

▲左起吳怡玎、曾銘宗、國民黨首席副書記長謝依鳯。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

國民黨台北市第三選區（中山、北松山）立委補選參選人王鴻薇提出核二、三廠延役政見，遭對手吳怡農嗆政見非靠喊口號，但王反擊吳說要以國際接軌，「然後呢？」對此，國民黨立法院黨團總召曾銘宗6日表示，網路上有很多影片，可見吳怡農中看不中用。

曾銘宗6日出席國民黨團「經濟成長趨緩 物價持續上漲 政府束手無策！」記者會，會中媒體提及，王鴻薇先說她支持核二、三廠延役，遭吳怡農回嗆政見不是靠喊口號，但又提不出對核電的態度。曾銘宗說，其實吳怡農在網路上有很多影片，其中有一則兩分鐘影片，大家可以看看，非常精彩，「我建議大家看一下，就知道（吳怡農）中看不中用」，超級誇張。

而曾銘宗所指的兩分鐘影片，即為經剪輯過的民進黨2021年12月29日中常會「靜昶守護 終結惡鬥」記者會；內容有關吳怡農當時以台北市黨部主委身分開場致詞，卻發生數度忘詞、開總統蔡英文玩笑等脫序行徑

另外，針對內政部長徐國勇因身體因素向行政院長蘇貞昌請辭而被慰留，以及國安局長陳明通指導的學生林智堅、鄭文燦先後因論文抄襲被撤銷碩士學位，陳至今卻未請辭，媒體詢問是否覺得是「賴皮政府」？

國民黨團副書記長吳怡玎說，不是第一次看到民進黨賴皮，1126選舉結果讓民進黨也知道再賴皮下去不會得到選民支持；以往國民黨執政，出了什麼問題，即使是不合理地被要求下台，國民黨政務官仍非常有風骨，馬上離開，即使之前總統曾到幾位政務官到家門前要慰留，他們也都不開門，這樣的風骨就是國民黨跟民進黨的最大差別。

吳怡玎諷刺，民進黨就是死皮賴臉，「我都不知道是誰慰留誰」， 就留下來了。

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