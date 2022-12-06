明年經濟成長率估2.75％　國民黨團：政府除口號治國拿不出具體作為

▲國民黨團6日「經濟成長趨緩 物價持續上漲 政府束手無策！」記者會。（圖／記者屠惠剛攝）

記者蘇晏男／台北報導

針對行政院主計總處上月底預測明年經濟成長率2.75％，國民黨立法院黨團今（6日）召開記者會，提出包括主計總處在內國內外18家機構所做出的各項經濟預測，顯示明年經濟成長不容樂觀。國民黨團說，民進黨政府除了口號治國外，拿不出半點具體因應作為，再次強烈呼籲民進黨政府，兌現總統蔡英文曾做出的承諾，改善低薪、解決高房價、減緩通膨造成民眾生計衝擊。

黨團總召曾銘宗表示，根據主計處統計，10份各項消費性物價年增率均大幅上漲，包括蛋類漲34.53%、調理食品6.32%、外食費6.40%。換言之，吃、用、住、行通通漲價；根據主計總處統計數字顯示，今年1至9月份實質經常性薪資呈現負成長0.07%，萬物齊漲，只有薪水不漲。

曾銘宗也指出，根據國內6家、國外12家主要機構對本、明年經濟成長率預測，主計總處預估今年經濟成長率3.06%，明年2.75%。18家主要機構平均今年經濟成長3.17%，明年2.28%，將近降了1%。另外，今年CPI（通貨膨脹）在主計總處預測為2.94%，明年1.86%，18家主要機構預測平均數今年為2.98%，明年1.84%。在失業率預估今年為3.69%，明年為3.79%，預估明年景氣依舊疲軟，失業率將比今年還高。

曾銘宗說，蔡英文12月4日邀集民進黨內高層，檢討敗選原因時提到，「接下來施政重點，將強化後疫情時代下，協助受衝擊產業，抑制高房價問題，照顧弱勢家庭及青年協助等重點著手，持續降低全球通膨的衝擊、平衡民生物價，來減輕人民生計負擔。」

曾銘宗批評，蔡英文每次宣示重大政策，總是說完就忘記，例如106年12月28日曾說，「徹底解決年輕朋友低薪問題。」到現在連個影子都沒有，因此，對於蔡在敗選後提出後疫情時代的施政重點，國民黨團真的一點信心都沒有。

曾銘宗表示，為了2300萬國人的生計，國民黨團要求蔡英文政府，必須協助受衝擊產業具體措施、解決高房價問題、照顧弱勢家庭及青年朋友，以及平衡民生物價、減輕生計負擔，這些都是蔡英文曾經做出的承諾，請民進黨不要只會選舉、口號治國。