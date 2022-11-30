北教大音樂系獨招不採學習歷程　教長：不符招生設計將撤銷獨招

▲北教大音樂系獨招傳出不採計學習歷程，潘文忠今表示，若不符招生規定將撤銷獨招。（圖／記者許敏溶攝）

記者許敏溶／台北報導

國立台北教育大學音樂系為招收不同領域表現學生，向教育部申請獨招獲准，卻傳出不採用學習歷程檔案，更將主修占分提高至九成六，教育部長潘文忠今（30日）表示，單招仍要考慮到必須依照大學招生設計方向與原則，教育部會持續密切注意北教大招生，若查證不符合目前招生設計，會考慮撤銷音樂系獨立招生。

108新課綱上路後，大學個人申請管道選才，被要求必採高中學習歷程檔案，而且占分至少二成，其中比較「重面試、重術科」的醫牙等科系，占分僅需一成，音樂系則要等到113學年才跟進。

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不過，為招收不同領域表現學生，國北教大音樂系向教育部申請單獨招生獲准，卻傳出不採用學習歷程檔案，更將主修占分提高至九成六，希望藉此找到需要的演奏型人才，但也遭到外界質疑和教育部「多資料參採、重視學習歷程」政策不符。

對於北教大獨立招生不採計學習歷程，教育部長潘文忠今早參加教育部與所屬機關(構)學校模範公務人員頒獎典禮，會前接受媒體聯訪時表示，大學招生已經朝向「多資料參採、重視學習歷程」的方向規劃，除了考量入學考試成績外，也要重視學生在校修課與學習表現，以目前來講，除了登記分發是直接採取入學成績來登記外，其餘像是繁星推薦、申請入學與特殊選才，都應該重視學生多資料參採的方式設計。

潘文忠指出，北教大之前是依照大學單招與獨招的作業要點申請音樂系獨招，教育部也同意，但是單招仍要考慮到必須依照大學招生設計方向與原則來做後續考量，教育部也會持續密切注意北教大的招生，若查證不符合目前招生設計，教育部會考慮撤銷音樂系的獨立招生。