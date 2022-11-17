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學測倒數！「台北酷課雲」邀北市名師群考前複習

▲台北酷課雲邀北市名師群為考生進行學測考前複習。（圖／記者楊惠琪攝）

▲台北酷課雲邀北市名師群為考生進行學測考前複習。（圖／記者楊惠琪攝）

記者楊惠琪／台北報導

112年學測將於明年1月13日至15日登場，由台北市教育局推出的數位學習平台「台北酷課雲」提供「112年學科能力測驗考前複習直播課程」，邀請台北市名師群線上講授英文、數學、生物、地理等科目，陪伴考生預測考題趨勢，進行考前重點及解題策略，並開放與線上教師即時問答互動。

台北市教育局表示，「112年學科能力測驗考前複習直播課程」自11月24日至12月14日平日晚間與週末時間推出，提醒考生，新型學測的素養題型，考驗學生面對情境的應變能力，掌握時事是關鍵之一，尤其近幾年的考試趨勢中，跨科/領域的試題比例增加，複習時務必加入跨科的知識點統整連結。

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北市中正高中英文科老師李壹明提醒考生，新型學測希望學生理解英文文意脈絡及組織架構，透過直播將帶學生分析段落發展，瞭解詞彙與語意的關聯性，掌握答題關鍵。

永春高中數學科老師曾慶良說，考生除了把握基礎觀念和公式運算，更要加強圖形與空間概念的理解力，例如covid 19普篩的偽陽性問題運用「條件機率」概念；基地台設置問題運用「三角函數圖形概念」，以數學角度來思考時事是關鍵。

中山女中國文科老師李明慈與黃月銀也提醒考生，「國語文寫作能力測驗」重深度思辨與個人經驗表達的獨特性；「國語文綜合能力測驗」則特別留意疫情、環境永續等素養議題。

台北市教育局指出，北市學生可藉由台北市校園單一身分驗證帳號登入，外縣市學生也可使用教育雲帳號登入觀課，學生也可於事後重複觀看錄影課程及下載老師們的精華講義。學測直播複習及學科影片內容，可上台北酷課雲網站查詢。

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