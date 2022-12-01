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八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折！　Uber Eats「12月優惠碼」快收

▲▼「Uber」、「Uber Eats」宣布推出全新跨平台訂閱制會員方案「Uber One」。（圖／業者提供）

▲Uber Eats12月限定優惠碼一次看。（圖／業者提供，下同）

記者蕭筠／台北報導

外送小確幸來了！外送平台「Uber Eats」12月限定「激省優惠碼」一次看，這個月全用戶可是有「指定餐廳指定商品買1送1」，加碼吃八方雲集買1送1、麥當勞第2件5折等好康，把握機會揪團下單。

▲▼八方雲集鍋貼 。（圖／Uber Eats提供）

▲八方雲集指定品項爽吃買1送1 。（示意圖）

●全用戶優惠
1.即日起至12月20日免優惠碼即可享「麥當勞蘋果派第2件5折」、「炸蝦天婦羅安格斯牛堡餐／雙蝦天婦羅堡餐優惠價289元」共2大優惠。

2.即日起至12月6日免優惠碼即可享「八方雲集指定品項買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

3.即日起至12月6日免優惠碼即可享「活動餐廳指定品項買1送1」優惠，數量有限、送完為止。

4.即日起至12月6日免優惠碼即可享「摩斯漢堡指定品項8折起」優惠，包括「日出壽喜燒雙牛珍珠堡雙人餐優惠價407元」及「日出壽喜燒雙牛堡+指定配餐優惠價225元」，數量有限、送完為止。

5.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「台南高雄都來點」，即可享「Uber Eats下單滿189元現折30元」優惠，每人限用5次，限使用於台南市全區、高雄市全區，數量有限、兌完為止。

6.即日起至12月5日凡輸入優惠碼「優市好冬」，即可享「Uber Eats優市下單滿599元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折120元，每人限用1次。

7.即日起至2023年3月1日凡輸入優惠碼「首購優市」，即可享「Uber Eats優市消費滿200元（不含外送費）打6折」優惠，最高現折150元，限首次訂購Uber Eats優市用戶使用，每人限用1次，數量有限、兌完為止。

8.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「DEC200」，即可享「生鮮雜貨消費滿1000元（不含外送費）打8折」優惠，最高現折200元，每人限用2次，且僅能用於指定生鮮雜貨店家，數量有限、兌完為止。

9.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「DEC500」，即可享「生鮮雜貨消費滿2000元（不含外送費）打75折」優惠，最高現折500元，每人限用2次，且僅能用於指定生鮮雜貨店家，數量有限、兌完為止。

10.即日起至12月6日凡輸入優惠碼「家福愛地球」，即可享「家樂福、家樂福超市消費滿899元（不含外送費及其他優惠折抵）打9折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

11.12月2日起至12月15日凡輸入優惠碼「CF200」，即可享「家樂福、家樂福超市消費滿1000元（不含外送費及其他優惠折抵）打8折」優惠，最高現折200元，每人限用2次，數量有限、兌完為止。

●新用戶優惠
1.新用戶首次下載註冊Uber Eats App，免優惠碼可享「註冊30天內無限次數免運費」優惠，提醒訂單須滿最低消費金額。

2.即日起至12月31日新用戶（首次註冊且未使用過Uber Eats消費者），凡輸入優惠碼「首購三百」即可享「消費49元打2折」優惠，單筆最高現折300元，每人限用1次，數量有限、兑完為止；限指定美食外送／外帶商家使用，數量有限，兌完為止。

●優饗方案／雙享方案／Uber One會員優惠
1.即日起至12月31日凡首次訂購生鮮雜貨者輸入優惠碼「年末賺600」，即可享「生鮮雜貨下單滿100元打4折」優惠，最高現折300元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

2.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「年末賺300」，即可享「生鮮雜貨下單滿499元打85折」優惠，最高現折150元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

3.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「年末賺800」，即可享「生鮮雜貨下單滿1499元打8折」優惠，最高現折400元，每人限用2次，限指定生鮮雜貨商家使用，數量有限、兌完為止。

4.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「12月外帶」，即可享「外帶自取訂單滿149元打7折」優惠，最高現折45元，每人限用6次，數量有限、送完為止。

5.即日起至12月31日凡輸入優惠碼「會員搭車趣」，即可享「Uber One會員Uber App新用戶首趟行程180元乘車優惠」，數量有限、送完為止。

6.即日起至12月6日可享「活動餐廳指定品項買1送1」優惠，會員輸入指定優惠碼「生日快6」，可再享1次滿299元整單8折優惠，最高現折70元，數量有限、送完為止。

7.即日起至12月6日可享「八方雲集指定品項買1送1」優惠，會員輸入指定優惠碼「食遍八方」，可再享1次滿299元整單9折優惠，最高現折50元，數量有限、送完為止。

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