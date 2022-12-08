強佔飯店還讓黑幫「房內販毒」損商譽　永豐棧所有權人提告

▲▼知名的永豐棧酒店被黑道霸占，並承租給毒犯作為毒品分裝廠，嚴重傷害商譽，所有權人憤怒提告。（圖／民眾提供，下同）

記者鄧木卿／台中報導

台中知名的五星級酒店永豐棧，被販毒集團租下後在房間內分毒、賣毒，警方上門查緝，不但搜出改造槍枝，還有大量毒品和分裝工具，由於嚴重影響苦心經營20多年來的聲譽，酒店擁有人豐昱公司今指控沈姓男子惡意霸占飯店，已提告詐欺、恐嚇。

豐昱公司發出新聞稿表示，永豐棧今年7月遭前科累犯沈姓男子設局承租，保證金及租金至今未如期給付，所開的租金支票退票後便拒付租金，截至12月止已積欠租金5個月，高達數千萬元，導致「永豐棧酒店」員工領不到薪水、廠商領不到貨款，沈某甚至出言恐嚇並挾幫派圍事之名霸占拒還。

豐昱公司分別在6月30日、8月5日、9月14日3次發函催告沈某履行給付租金義務，沈均置之不理，9月30日終止租賃契約要收回經營權，但沈某拒不返還酒店，且無權占用期間，公然以「順為國際」、「易順國際」兩家公司具名對外代表「永豐棧酒店」發佈不實之新聞稿，企圖混淆大眾視聽。

豐昱公司鄭重澄清與「順為國際」及「易順國際」公司或第三人並無任何租賃或其他法律關係，沈某目前是無權占有且無照違規營業中。

由於沈某不具飯店餐飲專業經驗，擅自破壞原有設施，未善盡維護保養之責，近日更遭到台中市政府張貼「消防安全檢查不合格」警示，導致消費者網路負評不斷，嚴重損害「永豐棧酒店」經營20多年來之聲譽。

豐昱公司強調，沈不但未盡承租人管理責任，部份樓層電梯遭管制，亦未實施室內禁菸規定，放任複雜份子進出，疑似從事詐騙、洗錢、販毒、槍械等非法行業，如今被警方查獲證實，竟承租給販毒集團作為毒品交易中心，嚴重擾亂治安、損及永豐棧酒店聲譽，豐昱公司已正式提告，全案正由警方調查中。