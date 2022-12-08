日本朋友嫌棄台灣夜市「1問題」！鄉民全認了：他說的是事實

▲夜市是不少觀光客喜愛的景點。（圖／記者黃士原攝）

記者朱祖儀／綜合報導

夜市是台灣特有的文化，攤販菜色多樣化、價格也便宜，吸引許多民眾和外國觀光客前往。但近日一名網友表示，和日本朋友聊天時，對方卻嫌台灣的觀光夜市有點髒，他聽到後雖然生氣，可是也不知道該如何反駁，只好PO文詢問眾人看法。不少人看到文章後都一致認同日本朋友的看法，表示「何止是有點髒…」。

原PO在PTT發文表示，最近和日本朋友聊天，提到台灣和日本觀光逆差的問題，對方很不客氣地說，「之前來過台灣，覺得觀光夜市有點髒」。他聽完之後覺得很生氣，但不知道要如何回應比較好，只好發文求助「請問該如何反駁（才能）贏他？」

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但多數網友看完後都認同日本朋友的說法，表示「大方承認很髒啊」、「不是有點，是非常」、「很多台灣人也這麼覺得吧」、「說有點已經很給你面子了」、「才不是有點髒，是很髒、超級髒」、「自信點，把有點拿掉」、「不用反駁啊，他說的是事實」、「講有點髒是看不起人喔，明明就很髒」、「他太客氣了，直說髒死了都沒關係」、「超髒好嗎？一堆小吃跟店家都超沒衛生」、「日本人忍不住講出來的話，就是超髒無誤」。

▲網友論點。（圖／翻攝自PTT）

但也有一部分的人認為，「這不是髒，這叫歷史的痕跡」、「直接嗆他，嫌髒不會去店面吃嗎」、「東京車站周遭也很髒亂」、「叫他看看印度、東南亞、美國」、「東京、新宿、池袋車站周遭深夜也頗髒亂的」。