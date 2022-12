台灣薑母鴨登瑞士大報！　網友看食譜驚呆「少這一味」變暗黑料理

▲瑞士媒體介紹經典台灣菜「薑母鴨」。(圖/記者游瓊華攝)



記者張方瑀/綜合報導

瑞士媒體為了迎接聖誕節,從12月開始每天介紹一則異國料理,而4日就輪到經典台灣菜「薑母鴨」,但不那麼符合傳統的做法,也讓台灣網友直呼,「這不是薑母鴨,誰來糾正他一下!」

瑞士《新蘇黎世報》(Neue Zürcher Zeitung)4日在報紙上介紹了來自台灣的薑母鴨,報導提到,台灣只有4%的人信仰基督教,所以聖誕節不是太特別的日子,也不屬於國定假期,但許多地方還是會掛上燈飾和奇怪的裝飾品來增添氛圍。

由於台灣沒有傳統聖誕料理,所以報導就介紹了台灣人冬天常吃的薑母鴨,還附上了基本的食譜。食材包含鴨肉、薑、豆腐乳、豆瓣醬、蒜頭、紅蔥、醬油,但少了最重要的麻油、米酒,料理步驟也不太正確。

In der @NZZ-Adventsserie stellen wir Weihnachtsgerichte aus der ganzen Welt vor. Ok, in #Taiwan wird Weihnachten nicht gross gefeiert, aber #JiangMuYa, Ingwer-Ente, passt perfekt zum kühlen Wetter. https://t.co/jvHoi3N8Ay