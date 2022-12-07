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日本PK賽遭血洗！　日網友翻世足紀錄「發現驚人巧合」

▲▼日本PK大戰不敵克羅埃西亞，只能留下悔恨的眼淚 。（圖／路透）

▲日本PK大戰不敵克羅埃西亞，留下悔恨的眼淚 。（圖／路透）

記者周亭瑋／綜合報導

日本5日晚間對上「格子軍團」克羅埃西亞，最終在PK賽輸掉，晉級8強夢碎，就有日本網友翻出2010年南非世界盃，日本與巴拉圭的PK賽，發現驚人巧合，引起熱烈討論。

16強淘汰賽中，日本交手上屆亞軍克羅埃西亞，雙方經過正規時間加延長賽，依舊戰成1比1平局面；然而，日本隊在PK戰中，幾乎呈現崩盤的情況，踢出的4球中，有3球被克羅埃西亞門將利瓦科維奇（Livakovic）擋下，僅淺野拓磨進球。

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對此，一名日本網友在推特發文，驚問「這是偶然嗎？」他翻出2010年南非世界盃的紀錄，當時日本與巴拉圭也進到PK賽，而「高中足球聯賽」出身的遠藤保仁、長谷部誠任、本田圭佑都成功破門；只有第三棒「青訓」出身的駒野友沒進球。

拉回這次2022年卡達世界杯，日本與克羅埃西亞的PK戰，唯一進球的第三棒淺野拓磨，正是「高中足球聯賽」出身；巧的是，南野拓實、三笘薰、吉田麻都是來自「青訓」。

不過，網友們看法兩極，一派人直呼，「這機率低到已經不能用巧合來解釋了」、「國旗也是...巴拉圭和克羅埃西亞的國旗超像」、「這是告訴我們，擁有高中足球聯賽的經驗很重要嗎」。

▲▼克羅埃西亞門將利瓦科維奇、莫德里奇。（圖／路透）

▲克羅埃西亞門將利瓦科維奇（左）、中場莫德里奇（右）。（圖／路透）

但大多網友則吐槽，「就巧合而已好嗎？你以為青訓強度很低嗎」、「覺得只是巧合，可能青訓不習慣PK」、「我覺得是對手太強，壓力太大了」、「覺得就是巧合啦」。

還有鄉民中肯表示，「只挑特定兩場的話，可能數據太少吧，有可能是巧合，正規賽數據加進來也還是有這種傾向的話，那可能就是這樣吧！」

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