爆乳田慎節高喊「其實我姓顏！」釣出一票人認錯：好的，田議員

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

記者閔文昱／綜合報導

網紅直播主Molly翎熹改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，以新人之姿爆冷當選嘉義市議員，至今仍是話題不斷，但由於她的名字實在太長一串，許多人為了方便稱呼都會叫她「田議員」。對此，她也在臉書曝光了自己的真實姓氏，強調「其實我真的姓顏」。

顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節7日晚間在臉書貼出截圖，只見許多合作來信中，對方在稱呼她時都以「田議員」、「田慎節」等來簡稱，讓她無奈坦言，「想告訴大家，其實我真的姓顏。」

▲顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節常被以「田議員」、「田慎節」稱呼。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹）

「真實姓氏」一曝光，不少網友也紛紛笑稱，「那些叫田議員的網友，是有沒有在尊重田議員呀」、「沒叫性專區議員其實挺有禮貌」、「好的，田議員，我們知道了」、「所以田議員姓顏？」、「了解，加油田議員」、「可顏可田的議員您好」、「小朋友才做選擇，顏田議員妳好」、「真是不夠尊重，叫出全名很難嗎？真是的，節議員，我已經替您指責他們了」。

事實上，「顏議員」過去就曾透露，由於名字太長，改名以後導致自己要跟常看的中醫師解釋原因，就連看診的報到紅單也沒辦法打出全名，之前辦電信試用卡時因需要雙證件，對方看到名字後傻眼，再三提出質疑，還一度懷疑她是詐騙，直到她拿出戶籍謄本佐證後對方才終於相信。



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