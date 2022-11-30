爆乳田慎節當選被看衰　小商人369字開嗆南投縣政府被讚翻

記者黃翊婷／綜合報導

九合一選舉結果出爐，「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」順利當選嘉義市議員，引發各界正反意見熱議。背後操盤手網紅「小商人」昨日（29日）霸氣反擊看衰他們的人，並直接發出一篇369字的文章開嗆南投縣政府，「不要當網路（只）是嘴砲而已，我吵架一定說到做到」，獲得2.4萬人按讚。

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」穿婚紗感謝選民支持。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹，下同。）

直播主Molly翎熹在網紅「小商人」的力挺下，將身分證改名為「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」，並登記參選嘉義市東區議員，以新人之姿獲得2813票，成功當選，粉絲們都非常開心。不過，有另一派人認為，嘉義就是沒有人才，才會出現這樣的狀況。

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▼▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」當選，有人看好，也有人看衰。

對此，小商人29日在臉書PO文回應看衰他們的人，表示一開始他因為講「田慎節」被檢舉、刪文，一氣之下決定找人改名出來參加選舉，還要在美國洛杉磯掛T霸廣告靠北「田慎節」，結果接到相關單位通知說要調查，「我一定說到做到，就連之前青青事件的資金盤，我（也）確實把資料交給廖婉汝委員，他們也被查封資產接受審判」。

如今「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」真的勝選，小商人直接對南投縣政府開嗆，「各位政府官員，不要當網路（只）是嘴砲而已，我吵架一定說到做到，輸人不輸陣，身為嘉義人最不爽被人看衰小。」

小商人透露，有些人選了好幾年都選不上議員，今年大家一下子就把「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」推上去，雖然沒有到萬人響應的程度，卻也沒有無人到場的問題，而且他除了繳交保證金，跟請「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」去嘉義吃飯、自拍之外，其實也沒花到什麼錢。

「要說花最多的就是下（注）NBA、MLB，還有現在的世界盃而已。」小商人說，要亂，他可以很專業、很認真地亂，一定會有完整論述，不會虎頭蛇尾，也不會辜負大家的支持，感謝大家力挺，才讓他們沒有輸，還海放對手。

▼小商人臉書全文。（圖／翻攝自Facebook／Gtokevin小商人靠北幹古股份有限公司）