IG限動違反成人性誘惑！爆乳田慎節「5天被刪2文」傻眼了

▲爆乳田慎節當選時笑呼「謝謝大家讓我沒失婚」。（圖／翻攝自Facebook／Molly 翎熹）

網搜小組／鄺郁庭報導

直播主「Molly翎熹」在網紅小商人力挺下，將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員，以新人之姿獲得2813票，吊車尾爆冷當選。日前她因為發文聲援「白紙革命」，結果該篇臉書貼文意外被消失，沒想到今（5）日換成IG一篇限動不見了，原因則是違反「成人性誘惑守則」。

爆乳田慎節5日在IG限動PO出一張截圖，只見她被IG通知「我們已移除你的限時動態」，原因則是「此內容違反我們的《社群守則》對成人性誘惑的規定」。這讓她忍不住附上一個GIF，動圖上的外國女性一臉問號，還比出疑惑手勢，看來對此事相當傻眼。

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▲翎熹發的限動被IG撤除。（圖／翻攝自IG／olamolly76）

據了解，這已經是翎熹近期第2次被刪文，她11月底在FB粉專「Molly 翎熹」及IG發文，同步PO了一張手持白紙的照片，文中寫下「自由不是被施捨的，而是爭取來的。Freedom is not given, it is taken.」，要聲援白紙革命。沒想到，臉書的文卻無預警消失，讓她只能重新拍一張假裝拿紙的照片，並將自己的嘴塗白、影射被封口，重新發文解釋，「上一篇被祖，我再發一次。」

▼翎熹原本的白紙照（左），及後來在臉書重發的版本（右）。（圖／翻攝自翎熹IG、FB）