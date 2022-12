IG限動違反成人性誘惑！爆乳田慎節「5天被刪2文」傻眼了

▲爆乳田慎節當選時笑呼「謝謝大家讓我沒失婚」。(圖/翻攝自Facebook/Molly 翎熹)

網搜小組/鄺郁庭報導

直播主「Molly翎熹」在網紅小商人力挺下,將身分證改名「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」登記參選嘉義市東區議員,以新人之姿獲得2813票,吊車尾爆冷當選。日前她因為發文聲援「白紙革命」,結果該篇臉書貼文意外被消失,沒想到今(5)日換成IG一篇限動不見了,原因則是違反「成人性誘惑守則」。

爆乳田慎節5日在IG限動PO出一張截圖,只見她被IG通知「我們已移除你的限時動態」,原因則是「此內容違反我們的《社群守則》對成人性誘惑的規定」。這讓她忍不住附上一個GIF,動圖上的外國女性一臉問號,還比出疑惑手勢,看來對此事相當傻眼。

▲翎熹發的限動被IG撤除。(圖/翻攝自IG/olamolly76)

據了解,這已經是翎熹近期第2次被刪文,她11月底在FB粉專「Molly 翎熹」及IG發文,同步PO了一張手持白紙的照片,文中寫下「自由不是被施捨的,而是爭取來的。Freedom is not given, it is taken.」,要聲援白紙革命。沒想到,臉書的文卻無預警消失,讓她只能重新拍一張假裝拿紙的照片,並將自己的嘴塗白、影射被封口,重新發文解釋,「上一篇被祖,我再發一次。」

▼翎熹原本的白紙照(左),及後來在臉書重發的版本(右)。(圖/翻攝自翎熹IG、FB)