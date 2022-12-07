網傳「田慎節露乳舉牌」謝票？　露奶本尊說話了

▲網傳照片「這是嘉義市新科議員的謝票方式」？（圖／翻攝台灣事實查核中心）

記者葉國吏／綜合報導

社群平台、通訊軟體2022年12月流傳一張照片，照片中一名女子舉著文宣看板「露不露點 不甘你屌事」，傳言指出這是「這位是嘉義市新科議員的謝票方式。當選嘉義市議員」、「嘉義市議員14號當選人謝票來了！」

另外還有傳言文字版本為「當選嘉義市第一選區市議員，顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節響應衛服部規定12月1日起，開始戶外“無罩”生活」。

▲「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」穿婚紗感謝選民支持。（圖／翻攝自Facebook／Molly翎熹，下同。）

對此台灣事實查核中心追查發現事實真相，查核中心向嘉義市議員當選人「顏色不分藍綠支持性專區顏色田慎節」（網名Molly翎熹）求證。其助理表示，網傳照片中的女子並非議員本人，也不是議員的謝票活動，未來謝票活動若確定，會在議員的粉絲專頁發佈。

查核中心以看板關鍵字在Google搜尋，可找到網傳照片女子在2022年10月參加同志遊行的新聞報導，檢視報導的照片，其內衣、裙子都和網傳照片相同，也有同樣的舉牌。

查核中心以照片中的看板關鍵字在臉書上搜尋，查找到照片中舉牌的當事人，並向她求證。她表示，照片是她今年11月19日參加高雄同志遊行拍攝的照片，照片與嘉義市議員無關。遊行會選擇裸露主要是希望，將裸露與穿內衣的自由與權力還給女人。