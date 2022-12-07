原住民族嘉年華南開科大登場　飛鼠市集+音樂美食晚會邀民同樂

▲原住民族嘉年華活動10日於南開科技大學登場。（圖／翻攝「原之驛」臉書粉專，下同）

記者高堂堯／南投報導

「原之驛、夢之境-原住民族嘉年華系列活動」將於本周末10、11日兩天在草屯南開科技大學舉辦，活動內容包括過去最受歡迎的特色飛鼠市集、溫馨親子野餐趣，以及原民歡樂盃籃排球競賽等，為吸引民眾共襄盛舉，將自10日上午9時起發放1000份100元面額的「飛鼠券」，晚間更有「FREE NIGH」晚會可享用音樂、啤酒和烤豬美食同樂。

縣府原民局表示，「原之驛」為縣府向原住民族委員會申請「優化原住民族通路經營平台4年計畫」經費補助執行，用以展現原民局長期輔導原鄉部落產業、文化與經濟振興的計畫方案實質成果，其據點位在南投農產運銷公司（豬樂園文化園區），預計112年完工，因此今年活動在南開科大舉辦。

原民局指出，今年「飛鼠市集」共有6大主題特色攤位：包括原民工藝、原民烤大豬、原鄉特色料理、原民文化傳承、原民生活技能體驗及友善共融遊戲等；民眾在「原之驛」、「飛鼠市集」粉絲專頁現場打卡按讚，即可領取「飛鼠券」，所有攤位及共融遊戲皆可使用，另在市集消費滿100元即贈1點，集滿6點就有機會透過抽獎活動品嘗「烤豬王」風味餐。

原民局表示，10日晚間還將舉辦「FREE NIGH」晚會，由專業DJ炒熱現場氣氛，購票進場者可享路德威手工精釀啤酒及多種果汁飲料無限暢飲、第一屆「烤豬王」前3名達人的烤豬吃到飽、各式歐式自助餐品嘗等，未購票民眾也可購買多樣創新原民小吃。

於11日登場的是溫馨親子野餐，搭配飛鼠市集及精彩的表演節目，上午11時開始發放限量預購200組的野餐組合（野餐墊、4人份烤豬肉沙拉派對拼盤、互新三酸醋飲等），相關活動及預購訊息可至「原之驛」、「飛鼠市集」粉絲專頁查詢。