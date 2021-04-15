　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

送南開科大50歲生日禮！彰化客運延駛　上千學生通勤族都受惠

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

創校將滿50週年的南開科大，日前提前獲得一份生日大禮：往返彰化和草屯市區的彰化客運17路公車，即起延駛到南開科大校園，大幅提升全校師生的交通安全和便利性，南投縣府和校方估計有上千名周邊學校學生通勤族，甚至草屯鎮「路東」地區的民眾都因此受惠。

彰化客運17路公車原本僅從彰化市區出發、途經彰化縣芬園，最後以草屯鎮市中心太平路惠德宮為終點站；彰化客運延駛通車典禮於12日上午，在南開科大樸華樓前廣場舉行，副校長林炎成、南投副縣長陳正昇和立委許淑華、彰化副縣長洪榮章、彰化客運董事長黃錦椿，多位草屯鎮民代表、里長都出席參加，學生們則以精彩魔術表演迎賓揭幕。

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

林炎成指南開科大創校半世紀以來，學生大多來自中彰投三縣市，彰客17路公車延駛後，可大幅降低學生騎機車上下學的交通安全風險，也是繼台中108號公車3年前延駛到校後，讓學生有更安全的交通工具可以選擇，確實是一大功德，也是提前送給學校50歲生日的大禮。

林炎成也感謝各界支持促成美事，在這次彰投兩縣在交通發展上做出跨區域性合作，深具城市間雙向互惠的指標性意義。

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇指出，這項跨域公車服務整合不易，光是南開科大等校受惠學生就超過千人，連帶草屯「路東」（博愛路、中正路以東）數里的廣大居民也能享用，也承諾縣府將持續努力突破推廣類似的公共運輸加值服務整合工作。
 

►絕美粉紅色珍珠烤漆　分離式外鍋好用好清洗

►日月潭台灣鯛集體衝水面狂張口！船家說沒見過...專家曝兩種可能

►日月潭變「蔚藍海岸」！水位直降+環岸裸露乾黃　空拍照卻超美

►綁手蒙眼單腳站！夫婦虐兒致死關鍵對話曝　鄰居驚訝：爸爸人很好

►22歲男入手賓士敞篷3分鐘就悲劇　自撞分隔島車頭全爛秒拖進廠

►2煞剝光護理師僅留內褲！還原金龍山洗劫現場　雙手反綁腫脹發黑

ET快訊
快訊／新北林口牛場爆發「牛結節疹」確診　撲殺8頭發燒牛隻
LIVE／新北爆「牛結節疹」恐衝擊鮮奶產量　農委會最新說明
采子黑歷史連環爆！網瘋傳是慣犯「搶同學男友、讓學弟戴綠帽」
台中新地標驚藏「豐沛地下水」　市府挖井：單日水量可供3.6萬
何孟遠進了采子家！「IG肉麻私訊」全公開
南部驚現首起牛結節疹病例！農委會19：30緊急記者會說明

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人　「破案率6都前段」

知識關懷希望工程「送書到台東」　偏鄉16國小受惠

送南開科大50歲生日禮！彰化客運延駛　上千學生通勤族都受惠

台東縣府編列2千多萬　重金改造「衝浪天堂」金樽漁港

彰化車站快閃演出！國中口琴社　悼念太魯閣號事件罹難者　

台南永康凌霄寶殿武龍宮　為台灣祈雨、考生金榜題名法會

雲林良品英雄宴　用辦喜事的心情款待全中運各路高手　

記取史上最慘船難　日月潭災防演習逼真

中投宮廟會香2千信徒遶境　林明溱＋盧秀燕：天降甘霖風調雨順

民安7號　台南全民防衛動員暨災害防救演習

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

《玩命關頭9》最新預告

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

何孟遠爆「劈腿采子」親密對話全曝光　女友荳荳IG全黑圖...他：看清人生

金正賢道歉了！向徐玄致歉：我很後悔　「會親自上門請求原諒」

黃金鼠「從小愛劈腿」姿勢超母湯　面露謎樣笑容...媽傻眼：是渣女？

阿好姊姊現身：弟弟不會開車！ 「原本排休假...沒做會被老闆罵」

畫鍾馗臉「女兒打招呼」犯禁忌　孫翠鳳曝往事：1年4家人突離世

高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人　「破案率6都前段」

知識關懷希望工程「送書到台東」　偏鄉16國小受惠

送南開科大50歲生日禮！彰化客運延駛　上千學生通勤族都受惠

台東縣府編列2千多萬　重金改造「衝浪天堂」金樽漁港

彰化車站快閃演出！國中口琴社　悼念太魯閣號事件罹難者　

台南永康凌霄寶殿武龍宮　為台灣祈雨、考生金榜題名法會

雲林良品英雄宴　用辦喜事的心情款待全中運各路高手　

記取史上最慘船難　日月潭災防演習逼真

中投宮廟會香2千信徒遶境　林明溱＋盧秀燕：天降甘霖風調雨順

民安7號　台南全民防衛動員暨災害防救演習

外交部阻撓陶德拜會在野黨？　國民黨仍歡迎美方人士訪台

高雄威力掃盪！掃射案逮主嫌起4槍＋治平9人　「破案率6都前段」

金牛預備轉換人生！12星座「7日運勢」公開：天秤迎好運、雙子有貴人

新北市林口爆發「牛結節疹」！撲殺8頭發燒牛隻　全市12養牛場清查

破解「除獅機」羅力　劉育辰：都是靠團隊

女模上車後拒受邀吃飯「單戀男」氣瘋狂飆　報警被丟手機國道跳車

前面左轉繳20萬！10毛孩通過培訓晉升海巡偵搜犬　畢業生致詞：汪

采子黑歷史被連環爆！網瘋傳是慣犯「搶同學男友、讓學弟戴綠帽」

陳昇罹癌神恢復　驚喜拋2喜訊「跨年開唱照常」！

LIVE／新北爆「牛結節疹」恐衝擊鮮奶產量　農委會最新說明

隆成巨乳後男客狂上門！ 她在門口貼靈符求...保佑卻招來淒慘後果

地方熱門新聞

台61線大型車輛事故頻傳學甲警取締

搬家也找到！白沙屯媽大轉彎4度登門

大甲媽回鑾駐駕福興宮　信眾搶換壓轎金

7童嘔吐發燒　台中知名幼兒園傳食物中毒停課7天

白沙屯媽大迴轉駐駕BMW　董事長淚

石門水庫水位跌破3成！戰備水井、水塔持續整備

工人今彩539同號買3張中1200萬

「安平警好讚」正式啟航服務！

基隆「街道犬貓遺體專用箱」19日上線

台南路邊停車費重複繳出退費三措施

「女神」相聚在雲林？　西螺福興宮︰樂觀其成三媽會

連街友的錢也要搶！南警緝獲犯嫌送辦

台南警長方仰寧與安平警座談

更多熱門

相關新聞

彰化女騎士慘死公車輪下　「車牌號碼印身上」

彰化女騎士慘死公車輪下　「車牌號碼印身上」

彰化1名28歲女騎士13日下午2點許，行經鹿港鎮彰鹿路五段時與公車發生碰撞，當場被捲入公車底，慘死輪下。稍早路口監視器畫面曝光，上方可見公車與女騎士原併排行駛於同一道路上，怎料女騎士越騎越往左偏，下秒公車司機因閃避不及直接撞上，過程相當驚悚。

即／彰化28歲女騎士　遭客運撞倒拖輾慘死

即／彰化28歲女騎士　遭客運撞倒拖輾慘死

彰化客運狂司機！「逼車+直切外車道載客」

彰化客運狂司機！「逼車+直切外車道載客」

婆婆翻車站垃圾桶　司機趨前暖問

婆婆翻車站垃圾桶　司機趨前暖問

不補票甩運將巴掌　女拿水淋座位

不補票甩運將巴掌　女拿水淋座位

關鍵字：

彰化客運南開科技大學

讀者迴響

熱門新聞

叫「雅婷怡君」免費吃一整隻龍蝦！

新北警男男激戰！妻子心碎：小所長「掰彎」我的丈夫

鮮肉所長偷情人夫警員　正宮爆：一天大戰好幾回

小賴打臉何孟遠：他們沒分手！　曝荳荳「最新狀態」崩潰痛哭整天

舒力基龜速衝強颱！最快周五變中颱　大轉彎時間曝

荳荳認了被劈「吐6字徹底心碎」！

38學生輪流使用針頭抽血！女教師身分曝

「水庫又滿了！」基隆人怒：憑什麼要我限水

允浩爆也被徐睿知操控　拍戲要求：別碰我身體

台灣童星變AV女優！自曝台女嘿咻時會這樣做

何孟遠「2月就分手」遭打臉！陳敬宣：我每天看你們講電話

媽祖鑾轎會自己動嗎？網掀論戰

嬰高燒遭4醫院拒收！母直播求救

摔角正妹6年400場完敗！上億豪宅住成「垃圾屋」

荳荳「1句話打臉」何孟遠2月分手！

更多

最夯影音

更多
非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」

非裔少尉遭警察違法逮捕很悲憤　 「我為國家效力，你們這樣對我」
《玩命關頭9》最新預告

《玩命關頭9》最新預告

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

「哥！警察推我」高中生不服盤查 被搭肩觸碰秒爆氣...罵教官偏袒

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

後方騎士因濃霧失去方向衝懸崖　男停下查看發現人車消失樹叢中

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

柵欄升不到5秒降下...車卡平交道 對向男急舉神救援「下秒火車駛過」

熱門快報

新聞雲APP要你隨便花

新聞雲APP要你隨便花

2020年尾神加碼！看新聞送購物金和咖啡，再讓你用東森幣瞄準萬元獎品！

東森寵物險

東森寵物險

毛孩健保 寵物雲唯一推薦 不限醫療次數 免自負額 汪喵星人嚴選寵物險

台北捷運廣告刊登

台北捷運廣告刊登

ETtoday No.1的廣告代理商，精彩案例搶先看!

毛毛商城母親節限時優惠中

毛毛商城母親節限時優惠中

【寵i媽咪】寵物雲毛毛商城母親節特惠區6折起

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面