送南開科大50歲生日禮！彰化客運延駛　上千學生通勤族都受惠

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

記者高堂堯／南投報導

創校將滿50週年的南開科大，日前提前獲得一份生日大禮：往返彰化和草屯市區的彰化客運17路公車，即起延駛到南開科大校園，大幅提升全校師生的交通安全和便利性，南投縣府和校方估計有上千名周邊學校學生通勤族，甚至草屯鎮「路東」地區的民眾都因此受惠。

彰化客運17路公車原本僅從彰化市區出發、途經彰化縣芬園，最後以草屯鎮市中心太平路惠德宮為終點站；彰化客運延駛通車典禮於12日上午，在南開科大樸華樓前廣場舉行，副校長林炎成、南投副縣長陳正昇和立委許淑華、彰化副縣長洪榮章、彰化客運董事長黃錦椿，多位草屯鎮民代表、里長都出席參加，學生們則以精彩魔術表演迎賓揭幕。

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）



林炎成指南開科大創校半世紀以來，學生大多來自中彰投三縣市，彰客17路公車延駛後，可大幅降低學生騎機車上下學的交通安全風險，也是繼台中108號公車3年前延駛到校後，讓學生有更安全的交通工具可以選擇，確實是一大功德，也是提前送給學校50歲生日的大禮。

林炎成也感謝各界支持促成美事，在這次彰投兩縣在交通發展上做出跨區域性合作，深具城市間雙向互惠的指標性意義。

▲彰化客運即起延伸至南開科技大學設站，造福更多學生族群。（圖／南投縣政府提供）

陳正昇指出，這項跨域公車服務整合不易，光是南開科大等校受惠學生就超過千人，連帶草屯「路東」（博愛路、中正路以東）數里的廣大居民也能享用，也承諾縣府將持續努力突破推廣類似的公共運輸加值服務整合工作。



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