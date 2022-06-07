　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

▲▼南投南開科技大學。（圖／翻攝自南開科技大學臉書）

▲南開科技大學研議「捐」給暨大，南投唯二大學談合併。（圖／翻攝自臉書／南開科技大學，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

南開科技大學受到少子化浪潮影響，研議以「捐贈」方式讓國立暨南大學承接。消息傳開後，引發上百位教職員不滿，不僅跳出來連署，反對停召、捍衛工作權，更質疑「黑箱捐校」將提告追究法律責任。南開校方表示，兩校還在商議階段，為維護師生在這段期間內的權益，將持續辦理112學年度的招生作業。

南開科大教職員工權益促進會指控，校方瞞著教職員密室作業1年多，直到今年5月18日董事會議作成捐贈決議前一天，校長才突然找了幾個「職員代表」進場，在行政會議宣布這項「既定政策」，還堅持在學校首頁張貼捐贈公告、公開稱學校是「暨南大學南開校區」，無視座談會中員工巨大反對聲浪，一意孤行傷害學校。

[廣告]請繼續往下閱讀...

權促會表示，以學校目前的營運狀態，實在無任何理由放棄辦學，教育部5月24日也覆函確認學校須遭遇重大困難才能提出停辦，且須有停辦計畫，經校務會議通過，再送董事會決議停辦，最後才走到捐贈財產階段。

權促會指出，如今董事會黑箱作業，跳過所有前提程序，直接決議捐贈，雖部分董事力阻，改為捐贈意向，但董事長容繼業「獨裁、蠻幹」，事後完全不出面說明，於法有違、於理有誤、於情有愧，完全失去擔任南開董事長資格，教職員工準備向法院提起訴訟，追究法律責任。

有教職員自嘲，這樣的「捐贈」，是父母之命媒妁之言，完全無可商量之逼婚。為了上百教師、職員及其家屬，為無數南開學生及芸芸校友，權促會發出4點嚴正聲明：

一、反對南開科大112年全面停止招生之規劃

二、反對董事會將「南開科大」捐贈給予「暨南大學」

三、譴責校長逾越職權，因校長並無處理捐贈學校之權力

四、南開科技大學屹立南投已超過50年，雖遭百年難遇的少子化問題，然目前學校財務健全、運作正常，實無任何理由可以放棄繼續辦學與卸下承擔技職教育之社會責任。

對此，南開科技大學回應，兩校商議事宜尚未正式定案，目前校務運作正常，為了維護師生於兩校商議階段之權益，將持續辦理112學年度招生作業。有鑑於校內師生十分關注本案，8日將召開首次師生公聽會。

▲▼南開科技大學。（圖／翻攝南開科技大學臉書粉絲團）

 ►按這訂閱Podcast《小編沒收工》每天熱門話題聊不完

►墾丁住兩晚破盤價！夏日必去手刀快搶

ET快訊
新北消防「還原報案當天」給恩恩爸看…是他想的主意！理由曝光
獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅大逆轉！　相驗驚見全身傷+頸部有勒
新北消防局被控「騙恩恩爸」喊告　爆料男：法務加油喔

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

彰基名醫邱足滿遭不續聘！怒寫公開信：欺負小員工　衛福部要查

她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢

60元零飢餓鯖魚便當真能幫到弱勢？　陳吉仲：被批評還是要做

台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲：至少到年底看不出來會下去

台灣連爆2例兒童MIS-C！高雄市府籲「快打疫苗」　1劑可降9成風險

台北國際書展公布「最佳展位設計」　2023年主題國波蘭接棒

快訊／會考「答對題數對照表」出爐　心測中心公布錯幾題能拿A++

業績多5成！「購書抵用券」助攻買氣　台北國際書展參觀人次曝

獨／客運振興方向曝　按旅客人數「最高1人補助100元」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

廂型車雙黃線迴轉搶車格！　等位駕駛傻眼...網：該檢舉

擦撞轎車！前燈殼掀起　男彎腰徒手「使勁狂塞」

16歲女模未婚懷孕遭罵翻　2年後懷二胎酸民道歉了

狗狗打架媽裝被咬哭泣　兩汪秒停戰：是牠先的

南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

彰基名醫邱足滿遭不續聘！怒寫公開信：欺負小員工　衛福部要查

她打掃老家挖出64年前支票！網換算面額嚇壞：超級有錢

60元零飢餓鯖魚便當真能幫到弱勢？　陳吉仲：被批評還是要做

台灣物價還會再一波嚴重漲幅？　陳吉仲：至少到年底看不出來會下去

台灣連爆2例兒童MIS-C！高雄市府籲「快打疫苗」　1劑可降9成風險

台北國際書展公布「最佳展位設計」　2023年主題國波蘭接棒

快訊／會考「答對題數對照表」出爐　心測中心公布錯幾題能拿A++

業績多5成！「購書抵用券」助攻買氣　台北國際書展參觀人次曝

獨／客運振興方向曝　按旅客人數「最高1人補助100元」

平鎮黃勇傳多練游擊「更香」？　選秀首輪熱門有原因

美國阿北幫「中華民國國旗」現身基輔：中國有意見我再訂1000面

天團主唱親弟被爆「分手後硬上」　強逼女方墮胎…直播出面道歉

劉亦菲《夢華錄》頭被壓進水裡無法呼吸！　「嗆水」畫面曝光

高雄深夜街頭互毆！2好友開揍「血濺車身」　警到場已跑光

要打火兄弟演給恩恩爸看？　張志豪批消防局：把打火英雄當劇場演員

很能做伏地挺身！77歲油頭萊里不言退　稱有義務幫熱火完成組隊

樂天沒輸過味全　王溢正主場對決林子昱

南韓「張保皋級」圖紙疑洩漏給台船　韓商至少5人遭查1人在逃

柯文哲批陳時中未好好解釋火化規定　「對往生者家屬造成二次傷害」

納豆「只剩片段記憶」嘆：我很弱　依依曝復健過程「大家一起加油」

生活熱門新聞

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

最鳥股東會紀念品是啥？ 網點名1公司：不到2元

她打掃挖出64年前支票　網換算面額嚇壞

50嵐「冰淇淋紅茶」1喝法　一排讚爆：懂喝

彰基名醫退休前遭不續聘！衛福部要查了

台大醫學系「神級夯哥」徵家教生！帥臉激似王一博

陳時中極致轉彎！改口「24小時火化是對的」

獎學金全花在父醫藥喪葬　他考上6所國立大學

肛門插4公分魚刺休克　高雄女終身洗腎

活魚被剝皮劇烈抽搐！他目睹凌遲酷刑震驚

「范范」逛好市多批美國吸金　秒被內行打臉

明年春節放10天！　他揪出「崩潰真相」打醒一堆人

吳夢夢揭本土女優片酬　「比上班族好很多」

「台大不是給鄉下人讀的」　男大生親吐3大打擊

更多熱門

相關新聞

連續43年報到！「帝爺公蛇」現身天受宮參拜

連續43年報到！「帝爺公蛇」現身天受宮參拜

每年端午節前後，俗稱「帝爺公蛇」的大頭蛇都會現身在南投縣名間鄉天受宮內，一待就是數天，至去年為止，此一現象已維持42年之久。往年蛇一出現，廟方便會將訊息通知給信徒，但今年卻遲遲沒有動靜，有信徒納悶，難道今年端午節「帝爺公蛇」不願出席？對此，天受宮宮主陳政雄表示，其實「帝爺公蛇」早在前天就已經「報到」，但由於疫情嚴峻，神明指示要避免群聚風險，才會決定延至端午節連假最後一天對外公布消息。

南投+3死！　1歲童確診抽搐疑似腦炎急轉院

南投+3死！　1歲童確診抽搐疑似腦炎急轉院

女網友雙腿骨折　遭淫狼囚禁4度性侵

女網友雙腿骨折　遭淫狼囚禁4度性侵

黑色物體墜橋細看竟是人　釣客嚇壞急報警

黑色物體墜橋細看竟是人　釣客嚇壞急報警

國3南雲段貨車撞清掃車翻覆　瓦斯桶噴飛

國3南雲段貨車撞清掃車翻覆　瓦斯桶噴飛

關鍵字：

南開科技大學國立暨南大學南投

讀者迴響

熱門新聞

獨／網紅猝死王牌經紀人豪宅　相驗驚見頸部有勒痕

3歲孩子「不像老公」…像公公！人妻驗DNA驚吐：他喝多了

消防還原報案給恩恩爸…是他想的主意

遠距女友房間滿地保險套！他送驚喜反變驚嚇

倪安東扶正小三「低調飛美辦婚禮」　管罄披寬鬆白紗

她1天要6次榨乾3年男友：次數減少想分手

襄理盜領8447萬！月砸40萬養2酒店妹

爸見「服裝全套總價」喊壓力大　網酸爆

張君雅小妹妹24歲近況曝！「變成氣質護理師」

38歲國民男星沒戲拍…「擺攤賣水果」沒人認出！

星巴克6／13起推買一送一

男結婚16年發現3兒皆非親生　妻：血緣重要嗎

結婚就送房！女揭私下經歷求離婚

米砂出門打給員工…一擴音「嗯嗯啊啊聲」全播出！尷尬

顏正國直播批「不要臉天下無敵」：最討厭人家恐嚇

更多

最夯影音

更多
恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」

恍神撞3車！火爆調解內容曝　2車主要女警「買回事故車」
兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

兒確診媽1天送5餐伺候　爽吃14天一解隔好沮喪

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

抗議餐餐肉粽吃到崩潰　媽點不同猛塞：吞下去！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

調皮爸把冰塊放貓頭上　牠瞪水汪大眼秒結凍！

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

黃金貴賓犬「見狗就趴下」　暖舉萌翻網：太友善了吧

熱門快報

《料理之王3》火熱上映中！

《料理之王3》火熱上映中！

6/3起每周五、六晚間九點，《料理之王3》料戰再起、美味升級！

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

東森寵物年中慶開跑囉！

東森寵物年中慶開跑囉！

消費滿千最高享13%回饋，還有寵點數百倍加碼抽！超多買一送一商品趕快來搶！

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

【618】毛毛商城年中慶

【618】毛毛商城年中慶

今夏最6特賣！品牌飼料6折起，罐頭零食多入組666元，滿額再送166元購物金，立即逛！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面