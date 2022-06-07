南開科大「捐贈」給暨大！南投唯二大學談合併　教職員批黑箱喊告

▲南開科技大學研議「捐」給暨大，南投唯二大學談合併。（圖／翻攝自臉書／南開科技大學，下同）

記者柯沛辰／綜合報導

南開科技大學受到少子化浪潮影響，研議以「捐贈」方式讓國立暨南大學承接。消息傳開後，引發上百位教職員不滿，不僅跳出來連署，反對停召、捍衛工作權，更質疑「黑箱捐校」將提告追究法律責任。南開校方表示，兩校還在商議階段，為維護師生在這段期間內的權益，將持續辦理112學年度的招生作業。

南開科大教職員工權益促進會指控，校方瞞著教職員密室作業1年多，直到今年5月18日董事會議作成捐贈決議前一天，校長才突然找了幾個「職員代表」進場，在行政會議宣布這項「既定政策」，還堅持在學校首頁張貼捐贈公告、公開稱學校是「暨南大學南開校區」，無視座談會中員工巨大反對聲浪，一意孤行傷害學校。

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權促會表示，以學校目前的營運狀態，實在無任何理由放棄辦學，教育部5月24日也覆函確認學校須遭遇重大困難才能提出停辦，且須有停辦計畫，經校務會議通過，再送董事會決議停辦，最後才走到捐贈財產階段。

權促會指出，如今董事會黑箱作業，跳過所有前提程序，直接決議捐贈，雖部分董事力阻，改為捐贈意向，但董事長容繼業「獨裁、蠻幹」，事後完全不出面說明，於法有違、於理有誤、於情有愧，完全失去擔任南開董事長資格，教職員工準備向法院提起訴訟，追究法律責任。

有教職員自嘲，這樣的「捐贈」，是父母之命媒妁之言，完全無可商量之逼婚。為了上百教師、職員及其家屬，為無數南開學生及芸芸校友，權促會發出4點嚴正聲明：

一、反對南開科大112年全面停止招生之規劃



二、反對董事會將「南開科大」捐贈給予「暨南大學」



三、譴責校長逾越職權，因校長並無處理捐贈學校之權力



四、南開科技大學屹立南投已超過50年，雖遭百年難遇的少子化問題，然目前學校財務健全、運作正常，實無任何理由可以放棄繼續辦學與卸下承擔技職教育之社會責任。

對此，南開科技大學回應，兩校商議事宜尚未正式定案，目前校務運作正常，為了維護師生於兩校商議階段之權益，將持續辦理112學年度招生作業。有鑑於校內師生十分關注本案，8日將召開首次師生公聽會。

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