台東推動全民篩檢及C肝治療受表揚　45至79歲治療率達94.9%

▲台東縣推動全民篩檢及C肝治療受表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為配合國家2025年消除C肝政策，台東縣接受C肝治療人數已達2,381人，中央健康保險署東區業務組7日在台東舉辦「肝謝有您-邁進Ｃ肝消除最後一哩路」年終記者會，特頒獎感謝台東縣衛生局、各醫療團隊與健保署共同合作，表彰C肝治療團隊的努力。

衛生局長孫國平指出，台東縣自100年起45至79歲B、C型肝炎篩檢人數達45,562人，篩檢涵蓋率達45.8%，超過全國平均值41.8%；在治療方面，C型肝炎全口服新藥加上早期干擾素治療的民眾合計治療率達94.9% (全國95.1%)、參與C肝治療的院所也由110年8家，至111年增加至21家，加入治療的民眾及醫療院所都有明顯成長。

為提高C肝治療可近性，讓更多患者及早治療，健保已逐步放寬用藥條件，孫國平說，台東縣因醫療資源分布不均且消化道專科醫師人力不足，在110年時僅8家院所可以提供C肝全口服新藥治療，自健保署於110年10月22日公告取消處方醫師的科別限制後，衛生局特結合健保署東區業務組積極輔導院所推動篩檢治療一條龍模式，所以目前已有21家醫療院所加入「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」。

根據研究發現，平均每4名C肝病人有1人會有肝硬化，肝硬化病人每20人會有1人併發肝癌，為阻斷肝癌三部曲的發生，C肝全口服新藥只需服藥8到12週、副作用低、治癒率高達99%，而且治療藥費18萬元全額由健保給付，大大減輕病人負擔；因大部分罹患C肝的民眾初期幾乎無症狀，所以要再次呼籲，國人應重視C肝問題，盡早接受治療，避免長期忽視，惡化變成肝硬化或肝癌。

此外，衛生局呼籲年滿45至79歲民眾(原住民族放寬至40至79歲)，尚未接受國民健康署「成人預防保健服務B、C肝炎免費篩檢」者，主動前往預防保健服務的醫院或診所檢查，若確診為C型肝炎的民眾，可於原篩檢之醫院或提供C型肝炎治療之診所接受C肝全口服新藥治療，免受肝苦危害健康。