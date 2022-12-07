　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
地方 地方焦點

台東推動全民篩檢及C肝治療受表揚　45至79歲治療率達94.9%

▲台東縣推動全民篩檢及C肝治療受表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

▲台東縣推動全民篩檢及C肝治療受表揚。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

為配合國家2025年消除C肝政策，台東縣接受C肝治療人數已達2,381人，中央健康保險署東區業務組7日在台東舉辦「肝謝有您-邁進Ｃ肝消除最後一哩路」年終記者會，特頒獎感謝台東縣衛生局、各醫療團隊與健保署共同合作，表彰C肝治療團隊的努力。
衛生局長孫國平指出，台東縣自100年起45至79歲B、C型肝炎篩檢人數達45,562人，篩檢涵蓋率達45.8%，超過全國平均值41.8%；在治療方面，C型肝炎全口服新藥加上早期干擾素治療的民眾合計治療率達94.9% (全國95.1%)、參與C肝治療的院所也由110年8家，至111年增加至21家，加入治療的民眾及醫療院所都有明顯成長。

為提高C肝治療可近性，讓更多患者及早治療，健保已逐步放寬用藥條件，孫國平說，台東縣因醫療資源分布不均且消化道專科醫師人力不足，在110年時僅8家院所可以提供C肝全口服新藥治療，自健保署於110年10月22日公告取消處方醫師的科別限制後，衛生局特結合健保署東區業務組積極輔導院所推動篩檢治療一條龍模式，所以目前已有21家醫療院所加入「C型肝炎全口服新藥健保給付執行計畫」。

根據研究發現，平均每4名C肝病人有1人會有肝硬化，肝硬化病人每20人會有1人併發肝癌，為阻斷肝癌三部曲的發生，C肝全口服新藥只需服藥8到12週、副作用低、治癒率高達99%，而且治療藥費18萬元全額由健保給付，大大減輕病人負擔；因大部分罹患C肝的民眾初期幾乎無症狀，所以要再次呼籲，國人應重視C肝問題，盡早接受治療，避免長期忽視，惡化變成肝硬化或肝癌。

此外，衛生局呼籲年滿45至79歲民眾(原住民族放寬至40至79歲)，尚未接受國民健康署「成人預防保健服務B、C肝炎免費篩檢」者，主動前往預防保健服務的醫院或診所檢查，若確診為C型肝炎的民眾，可於原篩檢之醫院或提供C型肝炎治療之診所接受C肝全口服新藥治療，免受肝苦危害健康。

►在家自己煮「花月嵐拉麵」！划算又簡單，囤起來隨時享受

►「最凍天氣」三花發熱衣/毛巾襪$49up

ET快訊
「首波冷氣團」要來了　急凍14°C↓！颱風可能生成路徑曝
館長直播沉默1分鐘「眼眶紅了」：我做錯什麼？
男星婚前劈5女！　老婆苦撐「3年生3胎」不忍了
快訊／找到了！捕鰻苗「1死1失聯」　失蹤者遺體尋獲
「全台灣只有你適合！」　蔣萬安邀「7連霸議員」任民政局長
擋不住！中華三菱「國產、商用車」明年起全面漲價
獨／蔣萬安傳找「他」當發言人！　資深主播經歷曝

分享給朋友：

追蹤我們：

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 地方最新 全站最新

台南拚幼教！　黃偉哲宣布兩所非營利幼兒園開幕

原住民族嘉年華南開科大登場　飛鼠市集+音樂美食晚會邀民同樂

第2530號水源涵養保安林命名活動　抽出限量獎項幸運得主

交通安全教育扎根成效佳　台東縣榮獲「金安獎」單項績優獎

新竹市立動物園再生3週年　邀全國大小朋友17日入園慶生

立委爭取台東舉辦台灣燈會　要求觀光局考慮東部及離島

台東推動全民篩檢及C肝治療受表揚　45至79歲治療率達94.9%

健康永續　雲林科技大學運動科技示範中心隆重揭牌

這習俗很不一樣！新年在好朋友家門前摔碎盤子…象徵珍惜　

物流車後門沒關甩撞路邊車輛引糾紛　警依A3事故受理

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

開暖爐幫柴取暖外出卻火警　牠全身燻黑被救出嚇壞趴地

騎車去買飲料被哥放生　妹走回家暴氣丟拖鞋XD

調皮男拿假人頭嚇同事　她轉頭對眼瞬間狂尖叫

橘衣怪男持刀+奪騎士鑰匙！　喊「載我找媽」遭警圍捕求饒

車停路邊被撞謊稱受傷　控駕駛肇逃！反吃官司

台南拚幼教！　黃偉哲宣布兩所非營利幼兒園開幕

原住民族嘉年華南開科大登場　飛鼠市集+音樂美食晚會邀民同樂

第2530號水源涵養保安林命名活動　抽出限量獎項幸運得主

交通安全教育扎根成效佳　台東縣榮獲「金安獎」單項績優獎

新竹市立動物園再生3週年　邀全國大小朋友17日入園慶生

立委爭取台東舉辦台灣燈會　要求觀光局考慮東部及離島

台東推動全民篩檢及C肝治療受表揚　45至79歲治療率達94.9%

健康永續　雲林科技大學運動科技示範中心隆重揭牌

這習俗很不一樣！新年在好朋友家門前摔碎盤子…象徵珍惜　

物流車後門沒關甩撞路邊車輛引糾紛　警依A3事故受理

H5N1禽流感疫情升溫　農委會：進入高峰期「會盡全力防堵」　

陸國務院：將加快推進入境隔離優化措施　明天續開防疫記者會

女大生走路慘摔竟「卡到陰」！下體血流不止　糗被20人輪流看陰道

《艾爾登法環》TGA前夕推新DLC　PvP玩家等很久的「競技場」來了

蔡佩軒唯美化身「採茶姑娘」　腳滑差點跌進茶園！

從靜默到煙火氣！陸多個城市再現人潮　上海人：不用擔心PCR過期

謝國樑接下當選證書「繼續傾聽市民心聲」　28歲余治明出任發言人

「台灣連鎖業奧斯卡金像獎」選拔揭曉　遠通電收喜奪8座大獎

NBA最正女記者確定來台！擁「極致翹臀」在球場都穿兩截式低胸

台積電亞歷桑納州大徵才　競合對手英特爾下月底將裁員

鄧紫棋國台語雙聲道　《我只在乎你》超好聽！！

地方熱門新聞

神明也會結婚！台中「廣澤尊王」雲林娶親

桃園議會審112年總預算　綠營退回重審失敗

桃園112年總預算是否重審？　兩議員互槓

桃青新創菁英年會　首創VIP制

萬丹胡仔妹蛋糕拚轉型　雲工具助陣傳愛

台南市27處科技執法4天告發7199件

台南市議會國民黨團力挺李文俊連任

物流車後門沒關甩撞路邊車引糾紛

南警交通執法獲頒金安獎表揚

為了逼債12人打死欠債男二審駁回上訴

捐贈南消滅火毯及救助器材

顏維廷榮獲台灣最佳心肌梗塞緊急救護員

2022縣市幸福指數大調查　「這城市」施政滿意度六都之冠

蔡適應北大博士學位遭撤銷　謝國樑回應了

更多熱門

相關新聞

台東金曲培訓班　12/11成果發表

台東金曲培訓班　12/11成果發表

由文化部指導、台東縣政府文化處主辦、台灣好基金會鐵花村音樂聚落承辦的第3屆「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」，將於11日上午11點在鐵花村音樂聚落舉辦第2張合輯成果發表記者會，除將呈現由學員創作錄製的「BLOOM綻放合輯2」CD以外，並於當晚7點30分同場地舉辦成果演唱會，活動免費入場。

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府回應

南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府回應

遊客受困台東卑南山區　溫泉警救援

遊客受困台東卑南山區　溫泉警救援

國家警報第一名！台東1年狂響20次

國家警報第一名！台東1年狂響20次

關鍵字：

C肝 肝硬化 台東

讀者迴響

熱門新聞

純按摩「一推X出來」　男大生嘆人生最羞恥

孫生認分手「被爆就是無法跟女友做愛」！原因曝光

快訊／男星無預警宣布結婚！

來台追台灣男友　土耳其空姐：等你當完兵

被消失的里！1年搬走3千人　僅剩小七亮燈「陪里民到最後一刻」

JKF女郎又出事！黑男班底正妹私密片外流

高雄酒店臨檢長腿妹站一排　驚見超「兇」世足裝

北市酒店大臨檢！　酒店妹「只穿比基尼」排隊

浩子環遊世界錢花光…緊牽老婆租國民車

峮峮「和羅志祥尷尬關係曝光」！節目班底突被撤換

全聯隱藏1好物超熱賣！她狂掃6瓶：怎麼可以不拿

爆乳議員謝票「比基尼洗車」？找到本尊了

網紅釣魚遭電死！身體都被「燙直了」

淡水BBQ套房228萬求售被嫌貴　網一看照驚：人還坐在馬桶上

Wendy刪了批孫生內容！網湧入IG打氣：他會後悔

更多

最夯影音

更多
基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到

基努李維突「下跪磕頭3次」謝粉絲　網驚：90％演員做不到
吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

吳慷仁豪宅新家裝潢等女主人　和邵雨薇婚期...笑：不會三更半夜宣布！

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

劉冠廷精準講出孫可芳喜好超得意　擲筊求助好友凸槌…她笑場惹XD

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

被偷窺！在窗台曬太陽　貓鄰居探頭0表情猛盯

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

電動車暴衝撞進民宅！　嬤險遭撞「手腳抖不停」

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

【寵物】年終感謝祭

【寵物】年終感謝祭

毛毛商城年終感謝祭開跑！12/1-12/31全館滿額最高折12%，貓狗飼料用品囤貨趁現在～

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面