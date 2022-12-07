南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權　台東縣府：尊重原創藝術智慧

▲大武之心南迴驛。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導



台東縣政府於台東縣大武漁港旁興建南迴驛主體工程，希望串聯產業、推動在地慢經濟，帶動地方產業發展。近日接獲南仁湖公司主動通報，有藝術家於網路上反應南迴驛裝潢圖象設計疑未經授權一事，經了解後已請營運廠商秉持誠意後續處理。



台東縣政府表示，南迴公路上的大武之心南迴驛，為台東縣政府委託三地集團南仁湖育樂股份有限公司經營，位於南迴公路大武漁港，提供用路人用餐、休息、停車之服務，現場有台東知名伴手禮、農特產及知名連鎖超商、咖啡廳、餐廳等。



近日縣府接獲南仁湖公司主動通報，有藝術家於網路上反應南迴驛裝潢圖象設計未經授權之疑慮，農業處指出，南迴驛整體建築物完成點交後，其室內裝潢由南仁湖公司委託專業廠商設計及施工，室內裝修相關圖像之呈現，係由他家室內設計師行整體空間設計、元素配置創作發想，第一時間得知此事後，已主動與該藝術家取得聯繫，並要求室內設計師與該藝術家之經紀人洽談，雙方釐清有否侵權及可否授權之疑義。



南仁湖公司已允諾秉持誠意處理後續工作，縣府也提出聲明，藝術創作尤先應重視原創者心血，縣府將站在維護原創藝術家的立場協助雙方妥善處理。