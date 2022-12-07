選後治安不打烊　台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣

▲台東縣警察局實施｢威力掃蕩專案｣。（圖／記者楊漢聲翻攝）

記者楊漢聲／台東報導

日前九合一大選結束，台東縣警察局為展現維護治安決心，於12月6日18時起，針對黑道幫派經營、依附、圍事或賴以為生之行業處所、易滋事場所，執行威力掃蕩臨（路）檢勤務，局長葉超鴻更親自主持勤前教育，要求同仁強力執法，對蓄意挑戰公權力及街頭暴力聚眾鬥毆等不法分子決不寬貸，以期消弭禍源於先機，遏止黑幫所有不法分子囂張氣焰。

台東縣警察局於專案期間全力投入檢肅轄內幫派分子、查緝非法槍械、毒品、地下錢莊、詐欺、暴力案件暨嚴辦聚眾鬥毆等工作，以展現打擊暴力犯罪並掃蕩黑道幫派之決心，總計於縣內治安顧慮場所及重要路段共查獲通緝犯7人、詐欺案22件22人、毒品案件9件9人、毒品調驗人口1件1人、公共危險案件13件13人。

台東縣警察局局長葉超鴻呼籲，對於易發生或曾經發生聚眾鬥毆、暴力滋事的店家業者或場所負責人，希望能負起社會責任，做好自我管理，不要讓自己的場所發生治安事件；另對於幫派組合、毒品、槍械等不法分子，將會全力查緝，絕不容忍寬貸，也警告不法分子切勿心存僥倖，警方將貫徹實施「三打掃黑」策略，一打為迅速緝獲滋事分子，二打為打擊作亂團體掃蕩活動據點，三打為連坐檢肅成員，並切斷金流源頭，以加強治安維護工作。