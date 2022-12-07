「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」　12／11成果發表

▲綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班，將於11日在鐵花村音樂聚落舉辦成果發表記者會。（圖／記者楊漢聲攝）

記者楊漢聲／台東報導



由文化部指導、台東縣政府文化處主辦、台灣好基金會鐵花村音樂聚落承辦的第3屆「綻放在台灣東岸的鐵花-金曲培訓班」，將於11日上午11點在鐵花村音樂聚落舉辦第2張合輯成果發表記者會，除將呈現由學員創作錄製的「BLOOM綻放合輯2」CD以外，並於當晚7點30分同場地舉辦成果演唱會，活動免費入場。

縣長饒慶鈴表示，此一計畫已培訓出至少30位以上學員投入流行音樂創作或相關工作上，其中更有2位學員斯馬里奧及李侑勳，即將參與由台灣好基金會與陳鎮川共同舉辦的「台灣好音樂—獵人祭演唱會」，和包括Matzka、范逸臣、家家、桑布伊、動力火車、婁峻碩、舒米恩、黃偉晉、葛西瓦等9位原住民重量級歌手，一起登上舞台展現自己的創作。

文化處進一步說明，這屆金曲培訓課程歷經海選活動，篩選出15位正選學員及3位國高中職學生參與培訓計畫，並邀請黃建為、陳柏州、洪筠惠、鄭皓文等超強師資，傳授包括詞曲創作、編曲、發聲、合聲、錄音、自媒體宣傳等逾100小時的各項課程，再由課程主持人金曲歌手昊恩從學員們完成的自創曲中，挑選出12首原創歌曲完成編曲及DEMO錄製作業，並完成「BLOOM綻放合輯2」出版，將於記者會正式公佈，同時於11日晚間的成果演唱會中首度正式發表。