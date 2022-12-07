哈日族愛買年度5大熱銷排行榜出爐　藥妝保健只排第二

▲日本跨境代標代購電商比比昂發表年度跨境消費趨勢。（圖／記者洪菱鞠攝）

記者洪菱鞠／台北報導

國境解封也擋不住日本跨境網購熱潮，尤其在日圓貶值促動下，更是不減海外消費熱度，至於哈日族都在買哪些東西，根據日本跨境代標代購電商平台最新發表的年度跨境消費趨勢，在剛出爐的年度5大熱銷排行榜中，很多人補貨囤貨必買的藥妝保健及零食，僅排TOP 2，冠軍由最熱賣的動漫公仔奪下。

不用出國也能即時以當地價格努力買日貨，日本跨境代標代購電商Bibian比比昂回顧這一年來的年度跨境消費趨勢，發現站上消費者輪廓以35～54歲為中堅主力、佔了55%，男性哈日族的比例稍高、男女比約為55:45，買最多城市前3名分別是新北市、台北市、台中市，單一會員累積最高下單數一年約2千筆，單筆訂單最高下單金額為日幣305萬，主要購買寶可夢卡片，顯示了動漫迷的消費力驚人。

進一步公佈2022全年度站上熱銷TOP 5品類排行榜，依序為：動漫公仔、藥妝保健及零食、服飾包包、露營釣具及汽車改裝部品。比比昂指出，熱血動漫是不少人紓壓的選擇，歷久不衰的經典大作如《海賊王》、《七龍珠》以及近年話題之作現象級的IP《鬼滅之刃》，幾位主角的公仔是許多人趨之若鶩的收藏。居次的藥妝及零食，在疫情下無法出國，多數囤貨族會透過跨境網購來滿足日常補貨需求，WAKAMOTO若元錠、合利他命、大正百保能、ORIHIRO蒟蒻、日清豆皮烏龍麵等都榜上有名。

服飾包包主要受惠於今年日圓走貶，讓精打細算的小資男女也能挖寶購入高單價的國際級精品，當中又以CHANEL、LV及PRADA榮登精品族最愛買的品牌前三名；疫情後的戶外風潮催動露營商機，舉凡日本露營頂級品牌Snow Peak、美國百年戶外休閒品牌Coleman都成了露營控的剁手標的，以有感的高額匯差便宜入手；最特別的是汽車改裝部品也一舉躍上熱銷排行榜，日本身為改車文化的中心，提供了多元齊全的汽機車用品、改裝零件，讓台灣的愛車玩家可以跨海添購。

▲比比昂於日本嚴選商城推出「伴手禮市集－ONWARD」。（圖／比比昂提供）

針對年終送禮旺季，比比昂攜手日本食品電商ONWARD MARCHE，集結日本從北到南、八大地區超過上百家在地人氣名店，並依照不同預算、送禮族群，企劃推出日本排隊名品、日本部落客推薦、人氣麵類禮盒、小編推薦等送禮指南，即日起至12月18日前完成下單，不僅有8%現折優惠、滿2,000元台幣再享免國際運費。

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