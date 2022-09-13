台灣人跨境網購日貨藥妝買氣衝第一　最愛買TOP 10熱銷排行榜大公開

▲疫情帶動跨境購物買氣。（圖／商店街提供）

記者洪菱鞠／台北報導

日本逐漸鬆綁入境限制，許多人期待開放旅客自由行那一天的到來，再飛去大玩特玩、大肆血拼，不過要補充各種日貨和藥妝，在家動動手指就能通通打包買回來，日本藥妝台灣線上店因此搶下單店銷售第一，在熱賣排行榜中，零嘴食品最吸金；拍賣平台提供的日本跨境代購服務，也公開台灣人最愛的熱銷TOP 5商品，反應出跨境購物的強勁買氣。

大國藥妝在去年9月設立台灣線上專賣店後，不到一年時間，衝出單店銷售第一，買氣強勁超越日本各地其他95家店，進一步公布台灣人最愛的日本商品銷售排行榜，由即食泡麵、泡飯類食品稱霸，把銷售數量產品疊加起來，總高度可超越30座東京鐵塔；第二名為保健按摩等外部舒緩商品，如痠痛貼布、熱敷眼貼；第三名是風味軟糖、食玩、果凍等零食餅乾；第四至十名分別為營養保健品、美容保養品、個人清潔商品、生活雜貨、日本限定伴手禮盒、家用清潔用品、沖泡式飲品和調理粉。

▲日本大國藥妝台灣線上店公布台灣人最愛的日本商品銷售排行榜，其中日清系列泡麵靠經典口味持續穩坐銷售寶座。（圖／大國藥妝提供）

適逢週年慶感謝祭，大國藥妝台灣線上店延續每筆訂單滿10,000日圓享免國際運費，再祭出三波段優惠，首波為即日起至9月30日新舊會員可獲得兩張折價券價值共3,000日圓，單筆訂單滿15,000日圓現折1,500日圓；第二波活動期間天天指定兩時段：每天11點～14點和21點～24點，推出指定下殺優惠的限量熱銷商品；第三波消費再抽日本限定伴手禮或好禮，每位會員9月滿3筆訂單再送10月專屬折價券價值3,600日圓。

疫情影響無法隨意出國旅遊，但跨境商機持續攀升，Yahoo奇摩拍賣觀察，2022年日本跨境代購TOP 5熱銷商品，皆是高人氣動漫與電影商品，依序分別是超人氣漫畫《遊戲王》卡片、《鋼彈》模型、經典電影《哥吉拉》模型、影集《假面騎士》週邊商品，以及曾風靡全球的經典動漫《海賊王》漫畫、公仔等；熱銷TOP 5品牌方面，冠軍為SEIKO手錶、日本知名設計師三宅一生ISSEY MIYAKE服飾系列居次，緊接著是NIKON相機、TASAKI田崎真珠的珠寶飾品和Accuphase視聽音響設備。

▲香港草莓網24週年大促銷，祭出4大購物優惠。（圖／翻攝自香港草莓網）

想用免稅價格就能入手國外品牌美妝、保養品或香氛，香港草莓網也是不少網購族首選的跨境購物管道，主打擁有來自日韓、歐美等環球美妝，800多個品牌、超過33,000款產品供選購，目前購買滿新台幣1200元免國際運費之外，為歡慶24週年慶，即日起至10月4日祭出4大專屬購物優惠，每日限量特供商品，買滿3件享24折、購買指定品牌任3件商品，額外再享76折、消費滿5800元，可獲得免費禮品一份，以及購物金額最高的前十名消費者，將獲得價值2400元的現金禮券，手邊若有要補貨、囤貨的，把握年度最大促銷，一次買齊可以省很多。