快訊／今增26死！本土+16694「比上周降5.5%」

▲中央流行疫情指揮中心發言人莊人祥。（圖／指揮中心提供）

記者洪巧藍／台北報導

中央流行疫情指揮中心今(7)日公布國內新增16,694例本土個案，和上周同日相比下降5.5%；另增47例境外移入，確診個案中新增26例死亡。

指揮中心表示，今日新增之16,694例本土病例，為7,575例男性、9,096例女性、23例調查中，年齡介於未滿5歲至90多歲以上，個案分布為新北市(2,758例)，臺中市(2,213例)，高雄市(2,032例)，桃園市(1,941例)，臺北市(1,507例)，臺南市(1,220例)，彰化縣(937例)，新竹縣(616例)，新竹市(559例)，屏東縣(526例)，苗栗縣(447例)，雲林縣(340例)，嘉義縣(271例)，南投縣(268例)，宜蘭縣(254例)，花蓮縣(216例)，基隆市(203例)，嘉義市(173例)，臺東縣(95例)，金門縣(70例)，澎湖縣(43例)，連江縣(5例)。

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▲12/7新增病例。（圖／指揮中心提供）



指揮中心指出，今日新增26例本土病例死亡個案，為21例男性、5例女性，年齡介於50多歲至90多歲以上，皆屬重度感染、24例具慢性病史、15例未接種3劑以上COVID-19疫苗。確診日介於今(2022)年8月23日至12月4日，死亡日期介於8月31日至12月4日。

指揮中心說明，今日新增47例境外移入個案中，為22例男性、25例女性；年齡介於未滿5歲至70多歲，分別自日本、希臘及韓國(各1例)移入，另44例感染國家均調查中。入境日期介於今年11月7日至12月6日。

指揮中心再次呼籲，民眾應儘速完成疫苗接種，落實手部衛生及咳嗽禮節等個人防護措施，減少不必要移動、活動或集會，避免出入人多擁擠的場所，或高感染傳播風險場域，主動積極配合各項防疫措施，並提醒體質敏感、有慢性病或發燒、呼吸道症狀的民眾，於人潮較密集區，仍建議戴口罩，共同維護國內社區健康。

▲12/7本土確診死亡病例分析。（圖／指揮中心提供）

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