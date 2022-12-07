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大陸 大陸焦點 特派現場

以嶺藥業發明含有「蓮花清瘟」口罩！　布品還能做成內衣、內褲

▲大陸中成藥蓮花清瘟。（圖／CFP）

▲大陸中成藥蓮花清瘟。（圖／CFP）

記者蔡儀潔／綜合報導

隨著大陸逐步放寬新冠疫情封控，多地發生「囤藥潮」，而被視為抗疫藥品的「蓮花清瘟」熱銷程度破表，甚至出現價格飆漲。在這股熱潮下，生產商「以嶺藥業」新專利近日獲得授權，將製作「含有蓮花清瘟」的口罩，引發兩極爭議。

▲▼含有蓮花清瘟的口罩。（圖／翻攝自天眼查）

▲以嶺藥業申請的「含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的制備工藝及應用」專利近日獲得授權。（圖／翻攝自天眼查）

據《信號財經》報導，以嶺藥業申請的「含有連花清瘟提取物的紡粘無紡布的制備工藝及應用」專利近日獲得授權。天眼查App顯示，摘要和說明書介紹，該發明可以廣泛應用到在皮膚接觸的衣物、或家用紡織品、或醫用防護品，包括內衣、內褲、口罩、襪子、手套、圍巾、醫用防護服、防護眼鏡等。

內容顯示，由於無紡布本身含有了連花清瘟提取物成分，因此用它做出來的衣物、醫用防護品均可以緩慢揮發出連花清瘟提取物的中藥成分，有利於在人們生活中提高人體免疫能力，「其中，效果最明顯的是用於口罩中。」

▼相關介紹。（圖／翻攝自天眼查）

▲▼含有蓮花清瘟的口罩。（圖／翻攝自天眼查）

另外，「連花清瘟斷貨」的消息近日在網上不斷發酵，30元人民幣一盒的蓮花清瘟更被炒到120元人民幣，足足翻了4倍。對此，以嶺藥業6日晚間回應表示，公司近來連花清瘟供貨價格保持穩定，如果消費者發現個別終端出現漲價情形，請及時向當地相關部門進行反映；目前公司正在採取各種措施擴大生產，全力保障市場供應。

「以嶺藥業新專利可製作含連花清瘟口罩」相關話題今（7）早登上微博熱搜，網友評論兩極。一部分批評吃相難看，「這麼喜歡錢直接去搶不就行了」、「以後消毒別噴酒精了，直接人工降連花清瘟」、「直接申請諾貝爾醫學獎吧，青蒿素看了都自愧不如」。

不過也有人認為，「新產品造福百姓，現在口罩的需求很大」、「我覺得一個企業能做大是有原因的」、「我個人覺得中醫藥企業中，以嶺是真的有東西」。

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