LINE公布2022年用戶最愛十大功能　「安全通報」奪冠

▲LINE公布2022年熱門功能排行。（圖／取自LINE）

記者陳俐穎／綜合報導

LINE公布2022台灣用戶十大愛用LINE功能，根據LINE團隊觀察，自2021年12月至2022年11月期間所發佈的新功能當中， 最受台灣用戶青睞的就是可便捷回報自身安全狀態的「LINE安全通報」功能，在918地震事件推播助瀾下奪得冠軍，第二名則是手機遺失或壞掉也能在新手機復原最近14天聊天記錄的「備份啟用碼」，第三名為換手機時，讓LINE帳號換機更簡單的必備功能「以行動條碼移動帳號」。

LINE表示，整體來說，台灣用戶們特別注重能讓LINE使用更便捷的貼心功能，而聊天以外的延伸服務，包括LINE社群，電腦版功能同步，或整合金融服務等，也都有相關功能入榜。

第一名：安全通報

LINE安全通報提供便捷快速的狀態回報方式，不需打字，點選按鍵即可在緊急災難發生時，透過LINE立即回報自己的安全狀況，也能快速查看家人好友們目前回報的狀態，減少無法即時聯繫的焦慮。LINE於918花東地區頻繁發生規模5以上地震期間，正式啟動此服務，全台累積多達 1,500 萬名用戶曾瀏覽親友通報狀態。

第二名： 備份啟用碼

遇到臨時狀況，像是手機故障或遺失時，可以藉由先前建立的「備份啟用碼」，在新手機復原最近14天的聊天記錄。即使是跨系統的新手機，也可復原2週聊天記錄。

第三名：以行動條碼移動帳號

換機的步驟不容易記住嗎？現在用新舊手機互相掃描行動條碼即可換機，不用輸入LINE密碼或任何資訊，跨系統也適用。這個換機方式除了適用於「手機號碼不變，換新手機」外，也適用於「換新手機號碼也換新手機」的用戶。

第四名：選擇並複製

長按訊息即可「選擇並複製」部分文字。這項使用頻次很高的便利小功能廣受喜愛，即便還是有喜歡複製全部文字，貼上後再編輯的另一派，但兩邊可以說是不相上下。現在兩種複製方式都有，讓用戶不管是哪一派都能使用超順手。

第五名：LINE發票管家

今年的重量級新功能LINE發票管家，一推出就受到用戶的熱烈喜愛，不用額外下載應用程式，透過LINE就能掃描發票自動對獎、掌握發票明細、查看消費分析，與使用條碼載具，還有最令人期待的每月發票賓果遊戲，只要發票末兩碼有中、連成一條線就能再得好禮。

第六名：全螢幕熊大生日特效

每個人一年裡最期待的一天應該就是自己的生日，在值得慶祝的這一天，LINE也為用戶送上祝福，生日當天即可在主頁看到全螢幕的熊大幫您慶生。LINE表示，未來也會持續在主頁推出更豐富且充滿節日氛圍的特效，與大家一同慶祝。

第七名：貼圖與表情貼可拖曳排序

以往只能在手機版本調整貼圖與表情貼的排序，現在電腦版也可以讓自己愛用的款式排序在比較顯眼之處了。

第八名：LINE社群管理員功能「強制退出」優化

LINE社群上有各式各樣的有趣話題，吸引同好群聊之際，也難免有不速之客濫發分享不相關廣告打壞大家的聊天興致，還讓社群管理員心很累。這個功能讓社群管理員可以設定黑名單，被設定黑名單的用戶，即使換了暱稱也無法再加入同一社群，讓管理員減輕負擔，也增加聊天品質。

第九名：LINE Bank帳戶餘額快點查

透過「LINE Bank帳戶餘額快點查」功能，LINE Bank用戶可一鍵喚起使用頻率最高的「轉帳」、「邀請轉帳」、「分帳」等具有社交性質的金融服務。啟用後，在LINE App「錢包」帳戶餘額查詢處，可快速查看在LINE Bank的主帳戶可用餘額。

第十名：@ALL全部標註

上線就引起眾多用戶討論的@ALL功能也榜上有名，一次標註整個群組的人，很適合發布公告時使用，此外，「標註」相關的提醒為預設開啟，用戶可隨時在設定中開啟或關閉。