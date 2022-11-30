　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

LINE「照片過期」打不開！簡單1招避雷　還可當「超胖雲端硬碟」

滑手機,訊息,手機,傳訊息,講電話,LINE,IG,私訊,聊天,感情,劈腿,偷吃,正宮,抓姦。（圖／記者周亭瑋攝）

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人在使用LINE時，經常會碰到檔案、照片、影片過期，而無法讀取的窘境，雖然目前有方法能破解，但可能存在外掛風險或失敗的機率。事實上，利用「1人群組聊天室」就能提前避雷，而且它不僅能當記事本，還等於擁有了免費的超大雲端硬碟。

根據LINE官網指出，若傳送的檔案、照片在50MB以內，是沒有保存期限的，但若超過50MB，只會暫存在雲端，30天後將過期，並顯示「無法讀取」的訊息。

[廣告]請繼續往下閱讀...

若想避免「檔案過期，無法打開」的情況，可以在LINE裡建立「1人群組聊天室」，除了能當記事本，也可利用它來備份各種檔案或圖片，雖然上傳的照片、影片會被壓縮，但它就像超胖的雲端儲存空間，免費提供使用。

當然，利用1人群組來存照片、影片，也是有限制的，以下共有3點，1.上傳圖片的數量，一次最多300張。2.一個相簿的圖片上限為1000張。3.群組相簿數量以100本為限。

▲建立1人群組，簡單3步驟。（圖／記者周亭瑋攝）

▲建立1人群組，簡單3步驟。（圖／記者周亭瑋攝）

值得一提的是，LINE的內建功能「LINE Keep」，其實就能用來儲存檔案、照片、影片或連結，但只有1GB的容量，完全被「1人群組」屌打。

另外，若想救回過期檔案，也可以下載「iMyFone ChatsBack for LINE」這個LINE資料救援工具，不過使用外掛程式，還是要注意風險。

[內有折扣碼] 100%天然椰子水「1大罐不到75元」　7大好處曝光！能消水腫、解宿醉

[內有折扣碼] 我就懶阿！6款「餐廳級調理包」水煮5分鐘開吃　再送晶華牛肉麵

[內有折扣碼] 1包15元！醫院激推「4款養生沖泡飲」熱量134卡　4種人超適合

[免會員，快速結帳] 「4000g妙管家洗衣精」抗菌防蟎　4大罐只要399

[免會員，快速結帳] 超划！150抽衛生紙「1包不到12元」　整年份買好買滿

[免會員，快速結帳] 獨家販售「花月嵐禮盒組」　大蒜拳骨拉麵...1份不到75元

►氣冷雞滴雞精特價了！1749元買12包　原汁原味無添加

►東購限定獨家送10%回饋，指定品LINE Points 5%+樂透金5%

ET快訊
再發振興券？　蘇貞昌這樣說
泫雅、Dawn分手！最後合體在台灣　嘟嘴熱吻
蔣萬安當選獲1726萬補助金　9人得票未達門檻保證金打水漂
快訊／廣州突宣布「解除所有臨時封控區」！
快訊／C羅即將轉戰沙烏地聯賽！　年薪高達63億台幣
快訊／泫雅親口認分手Dawn　7年情斷
高嘉瑜「抓戰犯」　議會老同事不忍了：你應離開民進黨
快訊／北市女官員收賄60萬！再爆「200萬不明財產」
急凍最冷時間點曝！「剩16度」雨區擴大範圍出爐

分享給朋友：

追蹤我們：

新奇萬象！KUSO追擊～按讚加入ETtoday分享雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解：Why！網一看懂了

女生不自愛才同居？媽媽「對誰都可開腿」情勒女兒：早知道拿掉妳

今夜明晨最冷！「低溫剩16度」明水氣又增　雨區擴大範圍出爐

LINE「照片過期」打不開！簡單1招避雷　還可當「超胖雲端硬碟」

「室內脫口罩」張上淳估最慢春節後　下波疫情單日不會超過4萬

友人減肥不要火鍋料　她樂吃2份！一查熱量「最愛在第3」驚哭

小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

和逸飯店．台南西門館　給民眾充滿儀式感的歡樂聖誕節

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

黃子佼女兒6個月大「存款6位數」　曝金錢教育觀「她想幹嘛就幹嘛」

澤巨蜥上桌大口嗑飯喝茶　學生圍觀搶拍「吃播現場」

年輕人最愛+勇奪國際大獎！　Wolf Beer少年狼啤酒掀飲潮

大廟天公爐被怪男埋生雞腿　還噴米酒！民俗專家：降頭

恭喜！45歲海芬升格人母　女兒小名「藏3洋蔥原因」　

12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

32歲保全「都交往PR85↑正妹」　他超不解：Why！網一看懂了

女生不自愛才同居？媽媽「對誰都可開腿」情勒女兒：早知道拿掉妳

今夜明晨最冷！「低溫剩16度」明水氣又增　雨區擴大範圍出爐

LINE「照片過期」打不開！簡單1招避雷　還可當「超胖雲端硬碟」

「室內脫口罩」張上淳估最慢春節後　下波疫情單日不會超過4萬

友人減肥不要火鍋料　她樂吃2份！一查熱量「最愛在第3」驚哭

小智奪冠後改當司機？公車驚見整排寶可夢　超齊全圖鑑網友搶搭

和逸飯店．台南西門館　給民眾充滿儀式感的歡樂聖誕節

NCC核定澎湖、金門、馬祖有線電視112年收視費

張棋惠國中選秀照曝光！　「天然美貌+長腿」網認證：從小就美

12位村落策展人帶路！屏東大武山下「潮旅行」連續4個月開跑　

泰國奢華體驗！曼谷悅榕庄全新餐廳有4D投影　360度星空酒吧超浪漫

「出生就有貓陪伴」88歲嬤窗前熟練吸貓　一系列日常溫馨照曝光

玉山科技協會年度歲末晚宴　新任理事長童子賢：晶片重要性「不遜石油」

亞通攜手安庫能源　開發國內增強型儲能案場

泫雅、Dawn最後合體在台灣！　台上嘟嘴熱吻「2個月後分手了」

少女狂拔頭髮吃！禿頭沒食慾被急送院　醫剖腹驚見「3kg恐怖毛球」

Cooler Master歡慶三十週年！創客大樓升級落成　台北總部大樓啟用

薯條熱量比洋芋片低！　營養師揭「炸物陷阱」：整顆吸油率更少

大塊頭健身教練狠甩瘦小男巴掌　下秒慘被「一拳KO」倒地求饒！

生活熱門新聞

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

即／抗癌天使湯佩姿病逝！得年24歲

車行裝手機架要100元！大學生留負評嗆態度差

沈慧虹謝票！鍵盤柯南揪1幕　網笑：別再鞭屍

最毒蔬菜出爐！　吃火鍋「最後煮它別喝湯」

到日本爽買！刷台灣信用卡「掉陷阱題」多噴錢

高顏值情侶等捷運！他「往腳下一看」震驚：好浪漫

日本神人再曝預言　這黨派2024大選贏面仍大

選前幫忙指揮交通　當選馬上消失

熬夜恐怖下場！　媽驚：給我兒子看

更多熱門

相關新聞

刪了好友仍收到LINE訊息！他曝「1功能」要打開

刪了好友仍收到LINE訊息！他曝「1功能」要打開

LINE因為功能齊全，很受台灣人歡迎，除了可以傳訊息之外，還能講電話、視訊，不過，有沒有遇過好友名單太多，找不到要聯絡的人的困擾？就有網友表示，最近要整理LINE好友，意外發現原來可以直接刪除好友，貼文一出，掀起討論「可以刪好友已經很久了」，還有網友提醒，要開1功能才能完全阻擋訊息。

LINE實用小密技　「長按App」秒開4功能

LINE實用小密技　「長按App」秒開4功能

LINE更新爆災情「當機+超耗電」！2招自救曝光

LINE更新爆災情「當機+超耗電」！2招自救曝光

和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體笑翻

和另一半最常LINE什麼詞？他玩1軟體笑翻

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

熊大兔兔「只剩今天快載」　LINE加碼5款萌貼圖

關鍵字：

LINE照片相簿雲端硬碟檔案過期

讀者迴響

熱門新聞

高雄里長落選人外出未歸　陳屍宮廟附近樹下

婆婆喊：好市多蘿蔔糕好吃　媳婦開冰箱嚇傻

C羅「上帝之髮」懸案破了！

情侶YouTuber美國旅遊「2罪名被抓入獄」！　路邊遭上銬

台積電新人待8個月「分紅爽拿266萬」：沒加過班

房間被動過！她裝監視器「驚見公婆1幕」　網逆風反挺

起底6億天后闆妹！19歲結婚6年後離婚

《捍衛戰士》男星驚傳過世！

江澤民死因曝光！　新華社：白血病合併多臟器功能衰竭

女模特兒「柬埔寨式道歉50秒」粉絲傻：詭異

溫度崩盤！冰雨變天一夜急凍10°C

戶外脫口罩！室內這規定超怪　醫：也該全面取消

好市多買牛肉！她一煮驚：撿到寶　7千人狂讚

當女孩小王？陳晨威澄清絕無介入

再嫁秦昊7年爆婚變！伊能靜發聲：先關心自己

更多

最夯影音

更多
爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓

爸洗完澡圍浴巾滑手機　狠貓見「逗貓棒」大爆抓
柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

柯震東、峮峮街頭夜遊爆曖昧！　經紀人鬆口兩人「真實關係」

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

用清潔劑+菜瓜布洗菜　她天真回：這樣才乾淨

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

詹雯婷再唱《Lydia》、《月牙灣 》　巡演出狀況...獨自上台撐全場！

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

朴所羅門心疼...帶辛叡恩回家！　金來沅扮殺手臥底遇密室縱火

熱門快報

新聞雲APP週週躺著抽

新聞雲APP週週躺著抽

看新聞參加全民搶寶，蘋果3C爽爽抽，周周更新好禮！東森幣好用不藏私！

全台房巿供不應求?!何處可買房

全台房巿供不應求?!何處可買房

北中南房巿獵房行動，專家帶看環境交通、生活機能、精彩公設，開箱新建案

ETtoday Podcast聽起來

ETtoday Podcast聽起來

專屬年輕人的網路電台，用聲音陪你通勤上班

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面