LINE「照片過期」打不開！簡單1招避雷　還可當「超胖雲端硬碟」

▲示意圖，與本文無關。（圖／記者周亭瑋攝）

記者周亭瑋／綜合報導

許多人在使用LINE時，經常會碰到檔案、照片、影片過期，而無法讀取的窘境，雖然目前有方法能破解，但可能存在外掛風險或失敗的機率。事實上，利用「1人群組聊天室」就能提前避雷，而且它不僅能當記事本，還等於擁有了免費的超大雲端硬碟。

根據LINE官網指出，若傳送的檔案、照片在50MB以內，是沒有保存期限的，但若超過50MB，只會暫存在雲端，30天後將過期，並顯示「無法讀取」的訊息。

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若想避免「檔案過期，無法打開」的情況，可以在LINE裡建立「1人群組聊天室」，除了能當記事本，也可利用它來備份各種檔案或圖片，雖然上傳的照片、影片會被壓縮，但它就像超胖的雲端儲存空間，免費提供使用。

當然，利用1人群組來存照片、影片，也是有限制的，以下共有3點，1.上傳圖片的數量，一次最多300張。2.一個相簿的圖片上限為1000張。3.群組相簿數量以100本為限。

▲建立1人群組，簡單3步驟。（圖／記者周亭瑋攝）

值得一提的是，LINE的內建功能「LINE Keep」，其實就能用來儲存檔案、照片、影片或連結，但只有1GB的容量，完全被「1人群組」屌打。

另外，若想救回過期檔案，也可以下載「iMyFone ChatsBack for LINE」這個LINE資料救援工具，不過使用外掛程式，還是要注意風險。

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