呂秀蓮：3年不到300萬人背棄蔡英文　4原因讓人民恨在心裡

▲前副總統呂秀蓮。（資料照／記者周宸亘攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一大選慘敗，前副總統呂秀蓮7日再度透過臉書發文表示，2020年817萬人投給總統蔡英文，為何短短3年不到，就有300多萬人背棄呢？民進黨若仍派系算計，只會讓人民更加嫌惡，批評蔡英文敗選以來只「致意」卻從未「道歉」，在幕後操控人事安排，桃園市長鄭文燦、立委蔡適應兩位「小英當紅的男孩」因論文抄襲而紛紛中箭，恐怕只是執政土石流的前兆而已，呼籲莫忘前總統陳水扁、馬英九執政最後1年的難堪處境。

呂秀蓮指出，此次九合一選舉，執政的民進黨由3都4縣變成2都3縣，執政版圖侷限在濁水溪以南，人口只佔全國6都16縣市的4分之1而己，堪稱慘敗，有些親綠朋友認為2018年民進黨在地方選輸國民黨，但2020年蔡英文卻贏得817萬票而自我安慰，認為不致影響2024的總統選舉，但別忘了2019年香港反中運動促成台灣人「抗中保台」意識，尤其年輕選民的政治覺醒，更別忘了歷年來台灣選舉的政黨輪替有其「軌跡」。

呂秀蓮分析，總統大選勝利的政黨，往往在隨後的地方選舉敗選，稱作「鐘擺效應」，2005年縣市長選舉，民進黨從9縣市掉到6縣市，不久由國務機要費衍生的紅衫軍事件就讓民進黨失去政權；2008年至2016年馬英九執政，也因2014年縣市長選輸而讓蔡英文當選2016年總統。

「所謂木腐而蟲生，3年前817萬人投給蔡英文，為何短短3年不到，就有300多萬人背棄呢？」呂秀蓮喊話說，民進黨若不深切反省並且改過自新，老是用「世代交替」將責任推給前輩，或仍然派系算計，只會讓人民更加嫌惡，敗選以來，蔡英文只辭掉黨主席卻慰留行政院長蘇貞昌，只「致意」卻從未「道歉」，而且仍在幕後操控人事安排，鄭文燦與蔡適應兩位小英當紅的男孩因論文抄襲而紛紛中箭，恐怕只是執政土石流的前兆而已，選後1周雖召開高層敗選檢討，但予人不痛不癢，不急不徐的感覺。

呂秀蓮表示，她日前基於「愛之深，責之切」初衷，發表民進黨為何敗選4大主要原因，包括黨紀崩壞、黨德淪喪、執政傲慢又失能，陷台灣於戰爭邊緣，但親綠人士及民進黨黨政要員視若罔聞，只在拼命找「戰犯」，或避重就輕搪塞了事，反倒是理應不介入內政的美國在台協會（AIT）處長孫曉雅舉行記者會，公開表示「美國會與任何台灣民選代表合作，不論那個政黨當選」，明知這次只是地方公職選舉，孫曉雅這話是否「超前」示好？

呂秀蓮還說，孫曉雅談及「避免戰爭是所有政策制訂者、利害關係者與外交官的共同責任，所有人都應該竭盡全力避免戰爭發生」等語，「小英的男孩女孩們聽到了嗎？」明知大家都害怕戰爭，為什麼921世界和平日民進黨無人敢參加「愛和平、保台灣」遊行？是誰通令電視台不准採訪11月12日「反核武，救地球；愛和平，保台灣」活動？是否民進黨不愛和平，也嫌選票太多了？

呂秀蓮進一步批評，「公投綁大選」是民進黨的核心主張，去年被民進黨主導的立法院脫鉤，但這次為了爭取年輕選票，卻又利用選舉推出降低投票年齡的修憲公投案，如此出爾反爾，別以為選民都得了失憶症；「維護治安，保障人權」更是民進黨的使命，反對黑金政治尤其是神主牌，但選前爆發的台南88顆子彈槍擊案，為了選舉考量，可以吃案嗎？

呂秀蓮批評，由於抗疫防疫措施過當，導致數以萬計的男女失業倒閉，為了找工作落入詐騙集團變成豬仔的悲慘故事，居然在台灣上演，居然跟警政人員有關！蔡英文和蘇貞昌不聞不問，國家人權委員會和檢警人員當然不敢偵辦，但人民看在眼裡，恨在心裡。

呂秀蓮提醒，「別忘了陳水扁和馬英九前兩任總統執政最後1年的難堪處境，幾乎走到那裡，人民反對到那裡」，水能載舟，也能覆舟，民進黨必須盡速有效作危機處理，慎防執政的土石流迎面而來。

▲呂秀蓮選前曾發起「愛和平．保台灣大遊行」。（資料照／記者林敬旻攝）