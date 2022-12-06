民進黨移師嘉義市辦中常會　主席補選時程最快明出爐

▲黨內關注賴清德是否親自參選主席補選。（資料照／記者林敬旻攝）

記者呂晏慈／台北報導

民進黨九合一選舉慘敗後，推舉英系的高雄市長陳其邁擔任代理黨主席，並將在明年1月中旬完成主席補選，由於任期內牽涉2024總統及立委提名，各派系嚴陣以待，近日更傳出，副總統賴清德已當面向總統蔡英文表達將親自參選一事，但賴辦澄清還沒決定。至於黨主席補選實際登記時間與投票日期，最快將在明天行動中常會通過。

依照民進黨內規，黨主席補選時程須經中常會通過，民進黨明天下午將移師嘉義市舉行行動中常會，拉抬民進黨嘉義市長候選人李俊俋選情，全力迎戰延期至12月18日舉辦的嘉義市長選舉，會中是否將處理黨主席補選時程一案，備受關注。

根據2018年民進黨地方選舉大敗後補選黨主席的時程推估，黨主席補選約歷時整整1個月，當時在12月6日發布選舉公告後，隔周即進行為期5天的參選人領表及受理登記，並在12月底、1月初舉辦兩場候選人電視政見發表會，於1月6日進行黨員投開票作業。

至於人選方面，據指出，民進黨經歷地方選舉大敗，賴清德因黨內聚旗效應愈發明顯，問鼎2024已不再有懸念，對於是否親自扛起黨主席，他先向蔡英文知會，但還未做最後決定；若其最終決定不親征黨魁，同屬新系且即將卸任的屏東縣長潘孟安，應是賴較為屬意的人選。

另外除了賴清德、潘孟安之外，民進黨內仍有許多人被點名，包括新系的桃園市長鄭文燦、正國會少主林佳龍等人，黨內人士分析，自鄭文燦上周遭撤銷碩士學位後，原本可能與鄭文燦合作的英系態度鬆動，而林佳龍方面暫無積極動作，料將在黨主席補選時程公布後，情勢才會逐漸明朗。