周玉蔻預測民進黨布局　「蘇貞昌留任、林佳龍入府、賴清德會選黨主席」

▲左起蘇貞昌、林佳龍、賴清德。（合成圖／資料照）

記者皮心瑀／台北報導

民進黨九合一大敗，總統蔡英文請辭黨主席，而除了黨內權力變動，內閣改組聲也不斷。資深媒體人周玉蔻預測，行政院長蘇貞昌會留任，而落選新北市長的林佳龍接任總統府秘書長的機會高，而副總統賴清德則會宣布參選民進黨主席。

周玉蔻認為，內閣會有大改組，入閣名單包括即將卸任的桃園市長鄭文燦、基隆市長林右昌、屏東縣長潘孟安，而林佳龍取代李大維接任總統府秘書長機會高；落選新竹市長的沈慧虹則絕對是交通部夢幻級次長。

至於賴清德，周玉蔻表示，他會宣布參選民進黨主席，雖然有人說這是淌渾水，但黨內高層認為，這也是展現高段政治協調、溝通能力，穩健平衡權力利害佈局的機會，更是一個成熟、智慧，有領導力的政治領袖、2.0版賴清德亮眼登場的關鍵時刻。

據《上報》報導，賴清德4日已經當面向蔡英文說明將參選黨主席，未來國政方面由蔡英文負責，黨中央則為選舉機器，黨政分離，而賴清德以黨主席及總統候選人身分領導民進黨。

賴清德辦公室則說明，各方勸進聲很多，還沒決定。現階段多面向、多管道傾聽民意。改革、回應能否符合社會期待才是重點。

民進黨主席目前由高雄市長陳其邁代理，除了賴清德外，被點名黨魁潛在人選包括即將卸任的新系屏東縣長潘孟安及桃園市長鄭文燦、正國會林佳龍、英系總統府前秘書長蘇嘉全。檯面下各派系角力，補選根據規劃則預計將在明年1月中完成。